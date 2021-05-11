19-летнему Ильназу Галявиеву расстрелявшего детей в школе №175 в Казани грозит пожизненный срок

Во время допроса стрелок вел себя крайне неадекватно и заявлял, что он осознал себя богом. Фото: СОЦСЕТИ

19-летнему Ильназу Галявиеву расстрелявшего детей и учителей в школе №175 в Казани (погибли сем учеников и два педагога) пока не избрали меру пресечения. Напомним, в отношении его уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство» часть 2. Согласно российскому законодательству, максимальное наказание, которое грозит казанскому стрелку – это пожизненное заключение. Также в Уголовном кодексе РФ указана и смертная казнь, но в России на нее наложен мараторий.

Но есть вероятность того, что Ильназ Галявиев может избежать колонии. Существуют сомнения в его адекватности.

- Осознал, что я бог месяца два назад. Во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, а сейчас стал больше ненавидеть. Я сказал об этом матери. Не приписывай мне свои психологические и экстрасенсорные фигни, - кричал во время первого допроса Ильназ.

Также он заявил, что у него нет матери, а родившую его женщину он просто называет по имени и вообще отказался от родителей.

В любом случае тут все на свои места должна поставить психиатрическая экспертиза. Суд должен учесть ее результаты при вынесении приговора. Если Ильназа Галявиева признают невменяемым, то его могут отправить на принудительное лечение в психбольницу.

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