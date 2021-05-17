"Литература тоже романтизирует образ преступников, но убийство нельзя оправдать": почему в интернете растет число поклонников Ильназа Галявиева

Галявиев ворвался в школу и убил девять человек. Фото: СОЦСЕТИ

Ровно неделя прошла с момента страшных событий в казанской школе № 175. Около 9:30 11 мая на пороге учебного заведения показался 19-летний Ильназ Галявиев. В руках у парня дробовик. Он начал стрелять без разбора по ученикам и учителям. В результате погибли 9 человек, семь школьников и два педагога, 23 человека получили ранения, среди пострадавших есть дети в крайне тяжелом состоянии.

Однако, как выяснилось, находятся люди, для которых 19-летний Галявиев чуть ли не "герой нашего времени". Сперва девочки лет 12-13 открыто в сети восхищались красотой убийцы школьников. Следом в соцсетях стали появляться целые фан-аккаунты Галявиева.

На суде Галявиев молчал и не отвечал на многочисленные вопросы. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Многих это явление повергло в шок: некоторые лидеры мнений, представители шоу-бизнеса выразили возмущение в своих блогах, в комментариях люди называют аудиторию этих фан-аккаунтов «больной». Это явление привлекло внимание Роскомнадзора, началась оперативная блокировка профилей, посвященных 19-летнему нападавшему.

Хотя администраторы таких ресурсов нередко идут на хитрости – заменяют букву в названии аккаунта или паблика или регистрируют аккаунт с фотографией Галявиева совсем под другим именем. В любом случае, найденные в ходе мониторинга профили моментально блокируются.

Что же движет людьми, которые пытаются романтизировать образ Галявиева? На этот вопрос "Комсомольская Правда-Казань" попросила ответить психолога Маргариту Гурьянову.

- Условно можно выделить две причины. Первая – это инстинкты. В человеческой природе заложена потребность в «разгадывании тайн». Это из разряда «запретный плод сладок». Вторая причина – потребность в установлении истины, то есть поиск рациональных причин, почему он (преступник – Прим.ред.) так сделал, что заставило его пойти на такой шаг и прочее. Романтизацией образов преступников занимались еще наши русские классики – вспомним произведение Достоевского «Преступление и наказание», Пушкина – «Сижу за решёткой в темнице сырой…», образ разбойника Дубровского. В них описаны переживания преступников, и это вызывает у людей сочувствие. Но в классической литературе действия преступников не опрадываются авторами ни психологическими травмами, ни иными «вескими» причинами (как Раскольников, который из-за бедности убил бабушку процентщицу). Подчеркну - ничто не может оправдать убийство. Нам важно развивать в себе и наших детях навыки объективного анализа, умение видеть картину целиком, а не частично, - пояснила Гурьянова.

Галявиева арестовали на два месяца. Фото: пресс-служба Советского суда Казани.

Можно и нужно учить детей критически относиться к любой информации, давать им правильные ценностные установки.

- Очень важен возраст получателя информации, - продолжает эксперт. - Детям до 12 лет лучше читать литературу со счастливым концом, рассказы о природе, о человеке, о мире. Это важно, чтобы у ребенка сформировалось правильное мировоззрение, окрепла его психика. То же касается кино. Человеческая психика – это не слепое удовлетворение своих инстинктов. Нужно направлять внимание ребенка на созидание, наблюдение, умение разрешать конфликты и получение радости от жизни. Если ребенок не умеет этого (а этому нужно учиться), то он остается со своими фантазиями один на один и не знает, что с ними делать. А это может вызывать агрессию и страхи.

Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал от правоохранителей жестко пресекать попытки героизации организатора стрельбы в школе Казани.

- Любые попытки романтизации преступника должны быть под особым взором правоохранителей, - сказал Рустам Минниханов.

Отметим, после трагедии 11 мая во всех школах Татарстана прошли проверки, в учебных заведениях усилены меры безопасности.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Затем Галявиев смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Нападавший ворвался только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь школьников. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы, где был задержан правоохранителями. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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