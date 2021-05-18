Убийцу Ильназа Галявиева в Казани поместили в одиночную камеру, как склонного к суициду

На первом допросе Ильназ вел себя неадекватно и кричал, что он Бог и всех ненавидит. Фото: пресс-служба Советского районного суда Казани

После аресте устроившего стрельбу в школе Казани 19-летнего Ильназа Галявиева поставили на учет, как человека склонного к самоубийству.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, Галявиев чуть ли ни сразу после задержания попытался совершить суицид, но его попытку предотвратили полицейские.

В связи с этим молодого человека на время следствия поместили в одиночную камеру и установили за ним круглосуточное наблюдение.

Недавно Ильназа посетили представители ОНК, чтобы посмотреть в каких условиях его содержат после ареста. Оказалось, что никаких жалоб у него нет. В ОНК отметили, что после завершения с Ильназом ряда следственных действий, его отвезут в Москву. Там в институте им. Сербского организатора стрельбы в школе Казани ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.

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