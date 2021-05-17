"Важно извлечь уроки из этой ситуации": В Казани после стрельбы в школе № 175 усилят охрану учебных заведений

По словам главы столицы Татарстана. охранять школы будут только профессионалы своего дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

До конца учебного года в казанских школах будет усилена охрана за счет сотрудников опорных пунктов охраны общественного порядка и районных подразделений по делам несовершеннолетних. Прилегающие территории школ будет контролировать патрульно-постовая служба полиции. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин

- Травма, нанесенная этим событием, тяжела, но, безусловно, нужно возвращать детей и сотрудников школы к обычной жизни, - Ильсур Метшин.

"МЫ НИКОГДА С ТАКИМ НАПАДЕНИЕМ НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ"

По словам мэра Казани, система безопасности в гимназии №175 сработала. Так, все 54 камеры видеонаблюдения передавали изображение, функционировали системы оповещения, металлоискатель, сработали пожарная сигнализация и тревожная кнопка, а директор через громкоговоритель смогла предупредить всех находившихся в гимназии о ЧП, что спасло еще десятки жизни учащихся и преподавателей, однако ситуация была не рядовая.

- Мы никогда с такими нападениями не сталкивались, и такая система безопасности оказалась недостаточной. Но это проблема не гимназии №175 и не Казани – это проблема всей страны, – заявил Ильсур Метшин.

"ОХРАНЯТЬ БУДУТ НЕ ВАХТЕРЫ, А ЛЮДИ С НАВЫКАМИ"

Глава Казани отметил, что в ближайшее время будет организовано совещание с представителями всех структурных подразделений Исполкома, где будут заслушаны предложения об изменении системы безопасности в школах.

- К 1 сентября нужно иметь новую систему безопасности в учебных заведениях. Со своей стороны мы приняли решение, что до конца учебного года в школах будет усилена охрана за счет опорных пунктов охраны общественного порядка, районных подразделений по делам несовершеннолетних. Это не просто вахтеры, а люди с навыками, – сообщил глава города. Сейчас важно из этой ситуации извлечь уроки, сохранить организацию образовательного процесса, - заявил Ильсур Метшин.

ДВОИХ ПОСТРАДАВШИХ УЖЕ ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Градоначальник рассказал, что внимательно следит за ситуацией с пострадавшими. По его словам, двое детей, получивших ранения в результате ЧП, выписаны из Детской республиканской клинической больницы. В клиниках города остаются 13 человек, еще 8 пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских центрах в Москве.

Здание гимназии №175 решено капитально отремонтировать.

- Мы провели родительские собрания во всех параллелях гимназии, чтобы вместе с родителями решить, как дети будут заканчивать учебный год. Договорились, что как только правоохранители завершат работу внутри школы, мы вместе с ними и с психологами обязательно посоветуемся по восстановлению школы, – отметил Метшин.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также, но уже смертельно, Ильназ ранил двух учительниц. От звуков выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. На время следствия его арестовали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение.