Спокойно признал свою вину: суд арестовал на два месяца Ильназа Галявиева расстрелявшего детей в школе Казани

Молодой человек пробудет в камере СИЗО до 11 июля. Фото: пресс-служба Советского районного суда Казани

Сегодня, 12 мая, Советский районный суд Казани поддержал ходатайство следствия и отправил 19-летнего Ильназа Галявиева под арест на два месяца - до 11 июля.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство» часть 2. За стрельбу и взрыв в школе №175 ему грозит пожизненное заключение.

Еще до начала суда назначенный адвокат Александр Гиляжев сообщил, что если его подзащитный согласится с избранной судом для него мерой пресечения, то он возражать не будет.

- Я разделю его позицию, - сказал адвокат и признался, что еще не успел пообщаться с Галявиевым.

В итоге Ильназ спокойно признал свою вину и согласился на арест. Было установлено, что он произвел в школе 17 выстрелов, а самодельную бомбу взорвал около кабинета английского языка.

Отметим, что у Ильназа Галявиева обнаружили заболевание головного мозга. Он обращался к врачам за помощью с головными болями еще в прошлом году.

- А с начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, - отметили в Следственном комитете России.

Тем не менее на суде во время избрания меры пресечения молодой человек вел себя тихо и мирно. К тому же, как установили следователи, устроивший стрельбу в школе на учетах у психиатра и нарколога не состоял. В итоге расследование может затянуться. Кроме психолого-психиатрической экспертизы назначено еще около 30 исследований по делу.

Помимо всего этого, в здании суда заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика заявил, что уголовное дело о расстреле детей в школе Казани при наличии на то оснований, может быть переквалифицировано под другую уголовную статью - «Терроризм».

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Его пытался остановить 62-летний вахтер, за что получил несколько зарядов картечью. После Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От выстрелов и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Одна часть из них начала выпрыгивать в окна, а другая часть спряталась под партами. На третьем этаже Ильназ смог ворваться только в один класс. Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей - учащиеся восьмого класса. После этого Ильназ вышел из школы и сдался прибывшим по тревоге силовикам.

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