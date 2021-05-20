"Не ожидаешь, что такое может произойти в твоем городе": Мэр Казани считает, что от трагедии в школе № 175 не застрахован ни один город в мире

Фото: мэрия Казани.

Международные организации играют важную роль в обеспечении эффективного взаимодействия между городами и муниципалитетами. Сегодня члены таких организаций должны разработать и принять меры по противодействию общим угрозам. С таким предложением Мэр Казани, Президент Консультативного комитета по вопросам местного самоуправления (UNACLA) Ильсур Метшин выступил на ежегодном заседании комитета, которое прошло накануне в режиме видеоконференции.

Свое выступление Метшин начал со слов благодарности за поддержку жителей Казани в связи с трагедией, случившейся 11 мая.

- Произошедшее в казанской школе потрясло не только наш город, но и весь мир. Мы получили письма соболезнования из городов со всего мира. Проработав много лет в качестве мэра, не ожидаешь, что такое может произойти именно в твоем городе. Но, к сожалению, от такого рода терактов не застрахован ни один город ни в России, ни в мире. Это системная проблема, и решать ее нужно вместе и системно, - считает Метшин.