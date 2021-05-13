На суде Галявиев вел себя не так дерзко, как на допросе. Фото: пресс-служба Советского суда Казани.

С момента бойни в казанской школе № 175 прошло уже два дня. От пуль ворвавшегося в здание гимназии 19-летнего Ильназа Галявиева погибли 7 учеников и два педагога. Их похоронили накануне. А самого нападавшего арестовали на два месяца. На суде он часто улыбался и, похоже, абсолютно не раскаивался в убийстве девяти человек, хоть и признал в итоге свою вину.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ГАЛЯВИЕВЕ

Родился Ильназ 11 сентября 2001 года в Казани. В тот самый день, когда произошел теракт в Нью-Йорке. Искать здесь параллели не стоит. Сам Ильназ на дате своего рождения особенно внимание не акцентировал. Хотя, по словам знакомых Галявиева, из него и двух слов было трудно вытянуть. С самого детства Ильназ был замкнутым и мало с кем общался.

О нем и о его семье никто из соседей ни говорит ничего плохого. Некоторые жители дома №10 по улице Туганлык знают Ильназа с самого детства. «Милый и тихий мальчик» - так в двух словах его описывают соседи.

- Папа водил детей за руки, они всегда здоровались с соседями, когда проходили мимо, и выглядели отличной семьей, - рассказывают местные.

Вход в подъезд, где жил Галявиев, люди до сих пор открывают дверь с опасением. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Сам дом был построен в 2002 году, тогда Галявиевы туда и въехали. Ильназу был примерно год. Где семья жила до переезда, не известно. Вообще, информации о родителях Галявиева немного. Но известно, что люди они не конфликтные.

- Родители у него добрые, голос никогда не повышали, воспитанные, ничего плохого о них сказать не можем. Скандалов не замечали, - как сговорившись отвечают на вопросы журналиста «КП» знакомые Ильназа.

ПОЛНАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ БРАТА

Старший брат Ильназа - 21-летний Инсаф - и вовсе, по словам друзей и наставников - полная противоположность своего брата. Если младший - тихий, спокойный и замкнутый, то старший - жизнерадостный и общительный. И если Ильназ бросил колледж, то Инсаф успешно учится в Казанском государственном университете.

- Если вы хотите написать очередную гадость, то я вас разочарую, - заявила «КП» руководитель научного направления Казанского государственного университета Инсафа Татьяна Алексеевна. - Ничего, кроме положительного, я об этом мальчике сказать не могу. Прекрасный мальчик: отзывчивый, умный, корректный, доброжелательный. Прекрасный студент, подающий надежды в науке. Я профессор федерального университета, с родителями своих студентов я не знакомлюсь. Никаких перепадов настроения у него не было, нормальный, хороший, гиперпозитивный мальчик. Человек прекрасно работает над курсовой, на практике.

«В ШКОЛЕ НИ С КЕМ НЕ ОБЩАЛСЯ, ЧАСТО СИДЕЛ ДОМА»

Как рассказывают знакомые семьи, в последние месяцы Ильназ жил один — родители недавно купили квартиру побольше, а сына оставили жить одного. Возможно, квартира была подарена на совершеннолетие молодого человека.

Ещё одна из жительниц дома говорит, что никогда не замечала за соседями громких конфликтов и скандалов: «Обычно просто здоровались как соседи, и все. Близко никогда их не знала», — рассказывает женщина. Но трагедия глубоко потрясла всех жильцов дома.

В отделении полиции Галявиев вел себя нагло. Фото: СОЦСЕТИ

- Очень страшно сейчас находиться в квартире, прямо мороз по коже. Даже в магазин – и то страшно выходить. Во время стрельбы я была на работе, когда возвращалась, задавалась только одним вопросом: «Как мы его раньше не заметили?» Почему и как упустили - не ясно. Очень страшно, это большое горе для нас всех, - рассказывает пенсионерка.

В школе Ильназ учился средне, не был ни отличником, ни двоечником. Учился в той самой школе № 175. Когда Ильназ пошел в первый класс, учебное заведение только начало работу. Школу открыли в 2006-м году. За 15 лет существование учебное заведение мало чем выделялось. Судя по отзывам родителей – это обычная среднестатистическая школа, каких в Казани десятки. Ильназ пошел в первый класс 1 сентября 2008-го. В 2017-м он окончил 9-й класс и доучиваться два года не стал – отправился в колледж «ТИСБИ».

По воспоминаниям учащихся гимназии, в общественных мероприятиях Галявиев не участвовал, друзей у него не было. Ильназ старался находиться один. «Не был ни «ботаником», ни «задирой», в компаниях не гулял», - рассказал парень, который учился в одной школе с Галявиевым.

- Он вообще ни с кем не общался. Мы в одной школе учились, но он старше был. Друзей рядом с ним я не замечала. Из дома выходил, если только с родителями, одного его я не видела, - рассказала Александра, которая училась в той же школе, но на пару классов младше, и живет в том же третьем подъезде дома № 10 по улице Туганлык.

О страшной трагедии сейчас напоминают разбитые окна. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

После 9-го класса Галявиев покинул 175-ю школу и поступил в колледж «ТИСБИ». Колледж и университет управления «ТИСБИ» считаются довольно престижными по татарстанским меркам учебными заведениями. «ТИСБИ» был открыт в 1992 году и стал первым негосударственным вузом в Татарстане.

ОТЧИСЛЕНИЕ И ПОКУПКА ОРУЖИЯ

Учился Ильназ по направлению «информационные системы и программирование». Правда, доучиться ему было не суждено. В течение трех лет он учился стабильно, а с наступлением 2021 года что-то изменилось. Ильназ начал пропускать пары, копились учебные долги. В результате 21 апреля 2021 года его отчислили из колледжа.

Спустя неделю после отчисления он купил оружие – турецкий дробовик Hatsan ESCORT. Судя по ценам, он заметно дешевле свои аналогов, стоимость варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. Кстати, именно такой дробовик был в руках у Владислава Рослякова, который в октябре 2018 года ворвался в колледж в Керчи и убил 21 человека.

Купил оружие Галявиев вполне официально. Все необходимые бумаги были – и справка от психиатра, и разрешение на ношение оружия. По документам Галявиев значился как охотник и оружие выбирал как раз под «охоту».

Полицейские, медики и пожарные более суток оставались у стен школы. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Незадолго до трагедии Галявиев завел аккаунт в соцсетях под названием «Бог». «Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами», - написал он. Позже, уже после трагедии, аккаунт был удален.

ЗАБОЛЕВАНИЕ МОЗГА

Как установили следователи у 19-летнего Ильназа Галявиева обнаружили заболевание головного мозга. Устроивший стрельбу в школе №175 в Казани еще в прошлом году обращался к врачам за помощью из-за сильной головной боли.

- С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, - отметили в Следственном комитете России.

При этом, как было установлено, Ильназ Галявиев на учетах у психиатра и нарколога не состоял. По уголовному делу о массовом убийстве в Казани уже назначено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая.

НА СУДЕ УХМЫЛЯЛСЯ

В 8 утра 11 мая он написал на своей странице, что сегодня убьет много людей, а потом покончит с собой. Около 9:30 утра он вошел с ружьем и самодельным взрывным устройством в свою гимназию №175, пробыл там всего 8 минут, и за это время успел убить 9 человек, еще 20 пострадали от его выстрелов и взрыва и попали в больницы.

- Осознал, что я бог, месяца два назад. Во мне начал пробуждаться монстр. Я начал всех ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, а сейчас стал больше ненавидеть. Я сказал об этом матери. Не приписывай мне свои психологические и экстрасенсорные фигни, - кричал Ильназ во время допроса после задержания.

Во время суда он категорически отказывался общаться с прессой. На вопросы журналистов о том, раскаивается ли он в содеянном, сможет ли смотреть в глаза родственникам убитых, он только молчал, опустив глаза, а после объявления об аресте только ухмыльнулся. Вместо маски с надписью «Бог», которая была на нем в момент убийства, лицо Галявиева на суде прикрывала обычная медицинская маска. Тем временем, на территории стихийного мемориала у стен школы, куда тысячи казанцев несли цветы и игрушки, появилась табличка с надписью «Ты не Бог, ты гнида».

Вот такая надпись появилась на стихийном мемориале около школы № 175. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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