Видео, как дети прятались в кабинетах во время стрельбы в школе №175 в Казани, появилось в Сети

К школе в считанные минуты прибыли правоохранители и машины "скорой помощи". Фото: Евгения БУБЛИК

В Сети появилось видео того, как во время стрельбы в школе №175 в Казани, дети прячутся дети. Один из учеников младших классов заснял этот момент на камеру своего мобильного телефона.

Соблюдая полную тишину, дети прятались под партами. В этот момент учительница охраняла запертую изнутри дверь.

Напомним, стрельба в школе №175 произошла утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев зашел в свою бывшую школу с ружьем. На его пути встал 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Также в коридорах Ильназ убил и смертельно ранил двух учительниц.

Пока он поднимался на третий этаж, остальные педагоги закрывались с детьми в классах. Некоторые спасались, впрыгивая из окон. Также в здании произошел взрыв. Стрелка в итоге задержали.

На момент создания материала, по официальным данным, в результате ЧП погибли девять человек – две учительницы и семь детей.