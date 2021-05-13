"Как же я буду жить без нее?": Мать Эльвиры Игнатьевой, погибшей во время стрельбы в школе № 175 Казани, готовилась к свадьбе сына, а в итоге хоронила дочь

Эльвиру вспоминают, как трудолюбивого работника и отличную дочь. Фото: личная страница героини публикации.

Примерная выпускница Казанского университета, молодая учительница, подающая большие надежды, в меру активная, но сдержанная и выносливая даже в очень трудных ситуациях – именно так описывают близкие и соседи Эльвиру Игнатьеву, погибшую во время стрельбы в казанской школе № 175.

Шансов выжить у Эльвиры не было. По словам очевидцев, когда в дверях кабинета показался Ильназ Галявиев, тот самый 19-летний парень, устроивший стрельбу в школе, учительница была первой на пути злоумышленника. Рядом с ней находился ученик, за доли секунды она успела оттолкнуть школьника, тем самым, дав шанс спастись.

"РЯДОМ С НЕЙ ВСЕГДА БЫЛО ХОРОШО"

Родители Эльвиры до последнего верили в чудо, молились, чтобы их дочь была жива. До последнего надеялись, что всплывавшая в интернете и СМИ информация о смерти Эльвиры будет опровергнута.

Соседи называют семью Радифы и Николая Игнатьевых образцовой. Сами родители признались, что их сын готовился к свадьбе. Но вместо свадьбы провели похороны дочери…

– Она была такой умницей. Слова плохого не могла сказать, всегда больше думала не о себе, а о других. Говорят, что она умерла, защищая детей. Но почему она не подумала обо мне? Как же я буду жить без нее? – не может смириться Радифа Игнатьева. – Не умела говорить «нет». Начну беспокоиться – она сразу: «Мама, не волнуйся!». Рядом с ней всегда было хорошо. Всегда говорила, что на свое счастье родила дочь. Теперь все, нет ее. Оставила и ушла.

"ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ УЧЕНИКОВ БОЛЕЛ, ШЛА К НЕМУ С ГОСТИНЦАМИ"

Близкая родственница Эльвиры Ляйля рассказала, что делала погибшая учительница английского языка накануне трагедии:

– Эльвира постоянно была в поиске, часто участвовала в конкурсах. Очень любила детей, если кто заболел – с гостинцами ходила к нему проведать. На отдых у нее почти не было времени. Даже в выходной, 10 мая, она поехала в гимназию и сделала уборку в кабинете. Настроение у Эльвиры было приподнятое. Она не была той, кто думает о смерти. Жила красиво, умела радоваться жизни, - сообщила девушка.

Игнатьева училась в гимназии № 11 в поселке Дербышки. Ее смерть с трудом осознает и бывшая классная руководительница Эльвиры – Раушания Елистратова: «Она была таким старательным ребенком. Была человеком! Грустной я ее не помню. Одна из ведущих учеников. Не хочу верить в то, что ее нет», – поделилась она.

К стенам школы несут цветы и игрушки. Фото: Евгения БУБЛИК

"ХОЖУ В СОСТОЯНИИ ШОКА"

О смерти Эльвиры первым узнал ее брат – печальную весть сообщили именно Айнуру.

– Нам очень тяжело. Хожу в состоянии шока. Кажется, мы не понимаем, что остались без Эльвиры. И папе, и маме очень тяжело. Это люди, которые и так потеряли своих детей, родившихся после меня, – признался молодой человек.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. На входе его пытался остановить 62-летний вахтер. Мужчина был ранен. Далее Ильназ смертельно ранил двух учительниц. От звуков выстрела и взрыва дети с остальными педагогами закрылись в кабинетах. Кто-то начал выпрыгивать в окна, а кто-то тихо прятался под партами. Ильназ смог ворваться только в один класс- 8 «А». Там он снова открыл стрельбу, в результате которой погибли семь детей. После этого Ильназ вышел на крыльцо школы и сдался правоохранителям. Во время допроса он заявил, что осознал себя богом и всех ненавидит.

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