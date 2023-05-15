Ожидается участие делегаций из 73 стран. Фото: пресс-служба KazanForum 2023

С 18 по 21 мая столица Татарстана на площадях МВЦ «Казань Экспо», который расположен около аэропорта, примет масштабное событие — XIV Международный Экономический Форум «Россия — Исламский Мир: KazanForum». В программе запланировано свыше 200 деловых и культурных мероприятий. Рассказываем, чем удивит KazanForum в 2023 году.

Что такое KazanForum и зачем проводится

Международный Экономический «Россия — Исламский Мир: KazanForum» — главная площадка экономического взаимодействия России и стран исламского мира.

Впервые Международный экономический форум в Казани прошел в 2009 году, и с тех пор его организуют ежегодно. Тогда первый саммит собрал порядка 250 участников. В 2023 году Президент России Владимир Путин присвоил мероприятию федеральный статус.

В этом году мероприятие намерены посетить более 15 тысяч человек. Из-за этого в гостиницах города даже отмечается нехватка мест, а из Москвы для участников организуют дополнительный авиарейс. Неслучайно местом проведения такого события выбрана Казань. Согласно соцопросам, 72% населения столицы Татарстана составляют мусульмане. Вместе с тем город сочетает в себе древние исламские традиции и новейшие технологии.

Халяль-маркет на KazanForum 2023

Бесплатно желающие могут побывать на халяль-ярмарке Russia Halal Market, которая пройдет в агропромпарке «Казань» с 19 по 21 мая. Здесь можно будет купить мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также отведать блюда татарской национальной кухни: вяленого гуся, казылык, бастурму из конины и сладости.

Также, на международной халяль-выставке в Казани будут продавать морепродукты из Ирана. Вообще организаторы постарались учесть вкусы всех гостей. Так, помимо остальных стран, свои товары представят производители Турции, Малайзии и Сенегала. Каждый желающий перед покупкой сможет продегустировать тот или иной продукт.

Всего на выставке будет представлено 400 торговых точек. Вход туда будет свободным. На площадке будет организована работа волонтеров для помощи пожилым людям.

Вход для неселения на Russia Halal Market будет свободным. Фото: пресс-служба KazanForum 2023

Программа KazanForum 2023

Russian Halal Expo

На площади 20 тысяч квадратных метров в МВЦ «Казань Экспо» развернется крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов Russia Halal Expo. Участники представят свою продукцию и услуги, а также смогут найти новых клиентов и партнеров.

Основная цель выставки – популяризация халяль-индустрии в России. Здесь будет представлена не только еда, но и халяль-продукты в сферах медицины, фармацевтики, пищевой и химической промышленности, туризма, гостиничного бизнеса, инвестиций и банковской сфере.

Кроме того, на площади в 3 тысячи квадратных метров будет организована уличная экспозиция. На ней представят прототип российского электрокара АТОМ - электромобиль способен развивать скорость до 170 км/ч и разгоняться за 7-8 секунд.

Экскурсии по старой Казани, Болгару и Свияжску

Для участников и гостей KazanForum 2023 подготовили обзорную экскурсию по столице Татарстана с посещением Казанского Кремля и Старо-татарской слободы. В числе прочего предусмотрены также поездки в крупные исторические центры республики - Болгар и Свияжск.

Экскурсионная программа в Болгар состоится 21 мая, в день проведения «Изге Болгар жыены» — мероприятия, приуроченного к дате принятия ислама волжскими булгарами в 922 году. В дни форума в Болгар привезут священные реликвии пророка Мухаммада. Речь идет об 11 предметах, которые можно будет увидеть лишь один день.

Состязание сборных шеф-поваров из 15 стран

Шеф-повара из пяти стран: Малайзии, Турции, Узбекистана, Ирана и Азербайджана разработают меню из нескольких блюд, которое будет интегрировано в казанские рестораны. Почетные гости форума смогут попробовать новинки на гала-ужине, а жители и туристы Казани - в ресторанах города.

На самом KazanForum 2023 пройдут состязания международных сборных шеф-поваров из 15 стран: Турции, Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Саудовской Аравии, Киргизии, Алжира, Молдавии, России, Пакистана, Ливана, Малайзии, Казахстана и Туниса. Более 150 участников продемонстрируют свои навыки в приготовлении блюд по стандартам халяль. Оценивать их будут международно-признанные шеф-повара.

На KazanForum 2023 пройдут состязания международных сборных шеф-поваров из 15 стран. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уникальное световое шоу на стенах Казанского Кремля

На стенах Казанского Кремля со стороны площади Тысячелетия горожане и гости смогут наблюдать уникальное световое шоу. На них представят исторические зарисовки, а также символы и атрибуты традиционного ислама, присущего татарскому народу.

Иннополис представит новый беспилотник, робота-баристу и Аватара

Ведущие разработки специалистов Иннополиса можно будет увидеть на KazanForum. Речь идет о беспилотнике самолетного типа с вертикальным взлетом, беспилотном автомобиле Яндекса и роботе-доставщике для перевозки груза.

Кроме того, на экспозиции площадью свыше 400 квадратных метров будет построен макет квартиры, в которой каждый посетитель сможет почувствовать себя жителем IT-города.

Также здесь можно будет увидеть робота-баристу и систему Аватар – связку человеческого интеллекта, экзоскелета, контроллера на базе персонального компьютера и промышленного коллаборативного манипулятора.

Модный показ «Modest Fashion Day 2023»

В рамках форума пройдет Modest Fashion Day - масштабное мероприятие, объединяющее дизайнеров, предпринимателей и всех, кто интересуется «скромной» модой, из разных стран мира. В программе показы дизайнеров направления modest fashion из России, стран СНГ и Юго-Восточной Азии, а также деловая часть.

Одним из модераторов трека о развитии индустрии красоты по стандартам Шариата выступит Мисс Вселенная Бахрейн-2022 Эвлин Абдулла-Халифа. Участницы обсудят косметическую промышленность, услуги красоты и здоровья в халяль-направлении.

На мероприятии будет представлено богатство и разнообразие стилей благопристойной одежды, которые приняты как в России, так и в других странах, демонстрирующие разное прочтение скромности. Российские и зарубежные дизайнеры смогут показать свой творческий и коммерческий потенциал на площадке высокого уровня.

Хедлайнерами программы показов Modest Fashion Day выступят Алена Ахмадуллина и бренд AKHMADULLINA с коллекцией Middle East Capsule и испанский устойчивый бренд с корнями из Узбекистана AZUKAR MORENO. Также на подиуме можно будет увидеть коллекции брендов Buro Banu, Shelline, Al-Shiira, KUZMA, Bloombia, Sultan Saliev из России, Asheri из Казахстана, RESTU PRATIWI, ANARAS, LI SCARF из Индонезии.

Хедлайнерами программы показов Modest Fashion Day выступят Алена Ахмадуллина и бренд AKHMADULLINA. Фото: пресс-служба KazanForum 2023

Как добраться до KazanForum 2023

В дни форума будет организован специальный трансфер из официальных мест прибытия (Международный аэропорт «Казань», Железнодорожные вокзалы «Казань-1» и «Казань-2») в официальные места размещения и обратно, а также по маршруту Официальный отель - МВЦ «Казань Экспо» - Официальный отель.

Кроме того, добраться до МВЦ «Казань Экспо» можно будет на электричке от ЖД вокзала, со станции «Казань Пассажирская» до «Аэропорта Казань». В связи с проведением форума 19 мая из города в воздушную гавань и обратно запустят дополнительные электрички.

Также доехать до МВЦ «Казань Экспо» можно на автобусе №197. Он отправляется со станции метро «Проспект Победы» и едет до автобусной остановки «Аэропорт Казань».

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