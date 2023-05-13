Прототип электромобиля АТОМ будет выставлен на KazanForum-2023

Только в текущем году в Татарстане построят 20 быстрых зарядных станций. Фото: Минпромторг РТ

На XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет организована уличную экспозиция, которая займет территорию в 3 тысячи квадратных метров. У входа будет выставлен прототип российского электрокара АТОМ.

- Атом впечатлил! Думаю, серия будет успешной, - сказал на презентации прототипа глава Минпромторга РТ Олег Коробченко.

Электромобиль сможет развивать скорость до 170 км/ч, запас хода составляет 500 километров, до 10 км/ч разгоняется за 7-8 секунд.

Что касается технологий батарей и зарядных станций, то республика уделяет этой теме особое внимание. Только в текущем году в Татарстане построят 20 быстрых зарядных станций. На сегодняшний день в республике насчитывается 158 электрозаправочных станций и более 400 электромобилей.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах могут запустить производство электромобиля «Атом».

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