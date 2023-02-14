В мае в древний Болгар привезут священные реликвии пророка Мухаммада

Древний Болгар относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 17 по 21 мая в Казани пройдет международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum". Участники посетят экскурсионную программу в древнем Болгаре "Изге Болгар жыены". Отличительной особенностью мероприятия станет выставка священных реликвий пророка Мухаммада.

Речь идет об 11 предметах, которые планируют выставить лишь в один день форума - 21 мая. Связано это с целью сохранения сакральности священных реликвий и их охраны, поделился муфтий Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. Он отметил, что приобретение форумом федерального статуса показывает готовность развития концепции "Халяль - лайфстал" внутри страны. В пример Камиль Хазрат привел Бразилию, которая занимает второе место в мире по производству халяль-продукции. Хотя страна - не мусульманская, бразильцы являются основными поставщиками во время Хаджа.

- Если у Бразилии получилось, то почему у России не может? - задается вопросом Камиль Хазрат.

За последние два года есть также продвижение в части исламских финансов. Разработаны пять готовых продуктов: халяльная рассрочка на покупку недвижимости, дебетовая банковская карта, инструмент для халяльного инвестирования, мобильное приложение-идентификатор халяльных ценных бумаг, халяльная рассрочка на покупку автотранспорта, стройматериалов и мелкой бытовой техники.

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