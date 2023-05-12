19 мая из-за KazanForum 2023 в аэропорт Казани 19 мая запустят дополнительные электрички

Речь идет о выделении еще двух пригородных поездов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В столице Татарстана на следующей неделе – с 18 по 19 мая, пройдет международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023». Его основной площадкой станет МВЦ «Казань Экспо», который расположен в непосредственной близости к аэропорту.

В связи с проведением форума 19 мая из города в воздушную гавань и обратно запустят дополнительные электрички:

- № 7602 Казань – Аэропорт отправится в 10.50, а прибудет на конечную остановку в 11.10;

- № 7603 Аэропорт – Казань отойдет от платформы в 13.28, а в городе окажется в 13.48.

- Указанные пригородные поезда будут следовать без промежуточных остановок, - сообщает пресс-служба АО «Содружество».

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