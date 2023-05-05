В Казани на форуме «KazanForum 2023» состоится ярмарка халяль

Форум состоится в Казани 18 и 19 мая. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Казани в дни проведения Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоится ярмарка индустрии халяль. Свою продукцию представят более сотни отечественных фермерских хозяйств и агрофирм. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Рустем Гайнуллов.

По словам Гайнуллова, посетители смогут приобрести мясную и молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия. А на Russia Halal Market будут представлены фермерские товары национальной татарской кухни: вяленый гусь, казылык, бастурма из конины, каймак и татарские сладости.

Отметим, Russia Halal Expo популизируют халяль индустрию, а также налаживают торговые, экономические и социокультурные связи. Форум состоится в Казани 18 и 19 мая.

Напомним, на KazanForum 2023 решили устроить соревнования между шеф-поварами из 15 стран.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram