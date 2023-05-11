В Казани не хватает мест в гостиницах в преддверии проведения KazanForum-2023

Остро не хватает номеров в пятизвездочных гостиницах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала мая выручка казанских отельеров возросла на 15%. Однако по-настоящему большой наплыв гостей ожидают с 18 по 19 мая - в дни Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2023».

В мероприятии примут участие более 15 тысяч участников и делегации из 73 стран. При этом номеров в пятизвездочных гостиницах Казани для размещения высоких гостей не хватает. Загрузка отелей в дни проведения форума достигла 96%, рассказала директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова «Бизнес Online».

По уровню ажиотажа форум сравнивают с чемпионатом мира по футболу. Получить хорошую выручку во время мероприятия смогут и рестораторы. Организаторы форума делают ставку на пять ресторанов: «Чирэм», Milli, «Татарская усадьба», «Гусь» и «Туган Авылым».

Напомним, ранее стало известно, что в этом году на KazanForum выступит Мисс Вселенная Бахрейн-2022. Кроме того, на мероприятии обсудят способы увеличения товарооборота между Россией и странами ОИС.

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