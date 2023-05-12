На международной халяль-выставке в Казани будут продавать морепродукты из Ирана

Фото: Иван МАКЕЕВ

На международной халяль-выставке в Казани, которая пройдет с 19 по 21 мая, будут продавать морепродукты из Ирана, а также различные продукты из других стран. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Рустем Гайнуллов.

По словам руководителя ведомства, при составлении программы выставки постарались учесть вкусы всех гостей. Так, помимо продукции производителей из Татарстана, свои товары представят поставщики из Турции, Малайзии, Сенегала. Каждый желающий перед покупкой сможет продегустировать представленные товары.

Всего на выставке будет представлено 400 торговых точек. Вход туда будет свободным. На площадке будет организована работа волонтеров для помощи пожилым людям.

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