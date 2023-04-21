В рамках KazanForum на стенах Казанского Кремля представят уникальное световое шоу

Для участников и гостей города подготовят насыщенную культурную программу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» на стенах Казанского Кремля представят уникальное световое шоу. Мероприятие состоится с 18 по 19 мая, сообщает пресс-служба форума.

Для участников и гостей города подготовят насыщенную культурную программу. Так, их ждет театральные постановки, выставки и экскурсии. А на стенах музея-заповедника «Казанский Кремль» покажут световое шоу. Экран расположится со стороны площади Тысячелетия, на которых будут представлены исторические зарисовки, а также символы и атрибуты традиционного ислама, присущего татарскому народу.

- Культурная программа форума будет включать экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, цель которых отразить историю татар и мусульманских народов страны, а также историю межконфессионального диалога, - сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Напомним, в Казани пройдут первые в истории международные «Игры Будущего».