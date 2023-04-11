На KazanForum 2023 решили устроить соревнования между шеф-поварами из 15 стран

В столице Татарстана пройдут дни исламской кухни. Фото: Валентина ВАГАНОВА

К 16 мая шеф-повара из Малайзии, Турции, Узбекистана, Ирана и Азербайджана разработают халяль-меню из трех блюд. Их начнут включать в рестораны Казани. Дело в том, что в дни KazanForum 2023 (с 18 по 19 мая) столица Татарстана станет центром мировой халяльной кухни.

Так, жители и гости города смогут оценить изыски иностранных поваров в местных ресторанах, а гости международного форума – на гала-ужине.

Кроме того, в рамках KazanForum 2023, который будет проходить в МВЦ «Казань Экспо», проведут состязания среди сборных команд шеф-поваров из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Ирана, Саудовской Аравии, Киргизии, Алжира, Молдавии, России, Пакистана, Ливана, Малайзии, Казахстана и Туниса. Все они будут готовить блюда по стандартам халяль. Оценивать их будут признанные во всем мире шеф-повара. Всего ожидается, что в этих состязаниях примут участие более 150 человек. Также, планируется выступления двух команд, которые представляют русскую и татарскую кухню.

- Дни исламской кухни поспособствуют повышению туристической привлекательности Казани, в том числе и для иностранных гостей, – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

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