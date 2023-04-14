Иннополис на KazanForum-2023 презентует беспилотный самолет и робота-баристу

Свои разработки представят как специалисты университета Иннополис, так и резиденты одноименной особой экономической зоны. Фото: innopolis.rif.ru

Стало известно, что представит на международном форуме KazanForum-2023 (пройдет с 18 по 19 мая) татарстанский ИТ-город Иннополис. Его экспозиция на специальной выставке займет более 400 квадратных метров. Особое внимание гостей должен привлечь макет квартиры Иннополиса.

Кроме того, на стенде будет представлены разработки жителей города. Это как специалисты университета Иннополиса, так и резиденты одноименной особой экономической зоны.

Так, они презентуют беспилотный самолет с вертикальным взлетом и посадкой, который может перевозить грузы до семи килограмм; робота-баристу – роботизированная рука, готовящая напитки при помощи капсульной кофе-машины; систему Аватар – это управляемый человеком экзоскелет и манипулятор; разработки тяжелых промышленных ERP-систем с визуализацией на макете одного из производств; спортивные технологии.

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