На Kazanforum-2023 выступит Мисс Вселенная Бахрейн-2022

Форум пройдет на площадях МВЦ «Казань Экспо». Фото: prav.tatarstan.ru

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazanforum-2023» пройдет в столице Татарстана 18-19 мая. Одними из самых интересных на нем будут дискуссии с участием женщин-экспертов из Турции, ОАЭ, Индии, Бахрейна, Сербии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

В частности, модератором трека о развитии индустрии красоты по стандартам Шариата станет выступит Мисс Вселенная Бахрейн-2022Эвлин Абдулла-Халифа. Участницы обсудят косметическую промышленность, услуги красоты и здоровья в халяль-направлении.

В свою очередь в треке форума «Женщина-предприниматель: баланс семьи и бизнеса» твыступят президент Совета женщин-предпринимателей ОАЭ Фарида Аль-Авадхи и гендиректор «Wildberries» Татьяна Бакальчук.

В рамках форума в Казани будут учреждены две новые премии в сфере бизнеса «Halal business woman 2023» и в сфере благотворительности «Halal Charity».

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