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НовостиОбщество17 января 2023 11:21

Путин подписал указ о проведении ежегодного форума «Россия — Исламский мир» в Казани

Теперь каждый раз данное мероприятие будет проходить именно в столице Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Глава государства также назначил главу оргкомитета по подготовке и проведению данного события.

Глава государства также назначил главу оргкомитета по подготовке и проведению данного события.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этот вторник, 17 января, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому международному экономическому форуму «Россия — Исламский мир: KazanForum» присуждается статус ежегодного мероприятия. При этом, утверждено, что он будет проходить только в Казани.

Кроме того, указом главы государства будет создан организационный комитет по подготовке и проведению форума в столице Татарстана. Его возглавил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Правительство страны уже приступила к организационной работе. Дело в том, что ближайший международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани с 18 по 19 мая 2023 года.

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