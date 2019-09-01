“Отобрали пакеты и скрылись”: больную раком мать-одиночку и ее сына ограбили у подъезда их дома

Уже завтра, 2 сентября, сын больной раком матери-одиночки из Казани Айгуль Фазыйловой Амир должен пойти в первый класс. Накануне женщина решила сходить с ним по магазинам и прикупить кое-что из одежды. Шоппинг удался, но у подъезда дома ее с ребенком ждал настоящий кошмар. Трое неизвестных молодых людей напали на мальчика, когда Айгуль отошла в аптеку.

- Купили пару свитеров, брюки и обувь. Возвращаясь, нужно было зайти в аптеку рядом с домом. Амирка остался возле подъезда с тремя пакетами. За какие-то минуты три подонка (у меня больше нет слов) отобрали пакеты и скрылись. Искала возле дома, но дальше не смогла пойти: ребенок был один и ждал меня. Я не стала заявлять в полицию. Бог им судья! Были потрачены нервы мои и ребенка. Будьте осторожны, чтобы не случилась подобная ситуация, - рассказала на своей соцстранице Айгуль Фазыйлова.

instagram.com/aafazylova

Подписчики женщины отметили, что в полицию ей все-таки стоит обратиться. Ведь ее финансовое положение не позволит купить еще новой одежды. Напомним, ранее Айгуль признавалась, что ее пенсии не хватает на то, чтобы собрать Амира в школу. Тогда неравнодушные люди помогли ей финансово и мальчик получил не только канцелярию и книги, но и форму.

- Я не понимаю, как может помочь полиция? У нас возле дома камер нет. У меня состояние ухудшилось, я ложусь на химиотерапию. Мне не до этого. Просто они на самом деле сволочи! Ребенок, конечно же, испугался. И мое состояние было очень критичное, - объяснила негодующим подписчикам Фазыйлова.

Но есть сейчас в жизни Айгуль и хорошие новости. Так, ей совсем недавно удалось найти няню для Амира. Мальчика некому было водить в школу и забирать после домой. Несмотря на то, что Фазыйлова была готова платить за работу, присматривать за мальчиком няня согласилась совершенно бесплатно.

instagram.com/aafazylova

А еще раньше семье помог президент Татарстана Рустам Минниханов. Он распорядился оплатить мальчику детсад, школу, квартплату и даже занятия в секции по футболу.

Ведь кроме как у посторонних людей, помощи в воспитании и содержании сына Айгуль искать негде. Отец Амира пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Уже после рождения ребенка Фазыйлова узнала о своем страшном диагнозе – рак груди. Сейчас же метастазы появились и в головном мозге женщины.

instagram.com/aafazylova

Именно беспокойство за будущее мальчика заставило всю Россию говорить об истории Айгуль Фазыйловой. В начале 2019 года она на федеральном канале объявила, что ищет для Амира приемную семью, которая бы взяла на себя ответственность за воспитание мальчика после ее смерти. Когда история получила общественный резонанс, опеку над Амиром разрешили взять 67-летней тете Айгуль - Рахиле Зайнуллиной.

Однако в апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына.

Несмотря на все трудности, Айгуль продолжает посвящать все свободное время сыну. Она даже свозила его в Адлер на майские каникулы. Эта поездка, правда, не обошлась без последствий для организма больной женщины. После отдыха на ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые ей приходилось делать себе самостоятельно.

Отметим, что именно Амир является одной из причин, по которой Айгуль продолжает называть себя по-настоящему счастливой женщиной.