«Эти три дня были сложными»: больная раком мать-одиночка из Казани восстанавливается после очередной операции

Больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова только приехала из Адлера, где провела майские праздники, а уже вновь оказалась в хосписе. Подписчики женщины с замиранием сердца ждали фотографий с моря и радовались тому, как здорово выглядит на них Айгуль.

Однако оказалось, что на родину женщина вернулась с шишкой на ноге, в которую начал собираться гной. Причина того – уколы, которые Фазыйлова делала себе самостоятельно.

Фото: instagram.com/aafazylova

Во вторник, 21 мая, Айгуль перенесла операцию по вскрытию раны и очистки ее от гноя. Традиционного отчета о хирургическом вмешательстве не последовало и подписчики женщины стали за нее переживать. Успокоила их Айгуль лишь в четверг, 23 мая. Оказалось, что она плохо себя чувствовала и попросту не хотела общаться с людьми.

- Долго не писала новости, так как очень плохо себя чувствовала и не хотела ни с кем общаться. Но я надеюсь, мне простительно. На данный момент состояние немного улучшилось. Эти три дня были сложными. Во вторник делали надрез, после чего была чистка полости раны. Все эти дни ставят дренаж полости, чтобы организовать постоянный выход гноя. Колют антибиотики, снотворные и обезболивающие. Постоянно хочется спать, - написала Фазыйлова на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova

Напомним, 30-летняя жительница Казани Айгуль Фазыйлова уже несколько лет упорно борется с раком груди. Однако врачи лишь разводят руками, говоря, что шансов выздороветь у женщины нет.

Директор городского хосписа Владимир Вавилов говорил, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для ее 6-летнего сына Амира.

Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Ранее опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной, а президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился оплатить семье квартплату, детский сад и занятия для Амира в кружке по футболу.

Фото: instagram.com/aafazylova

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли женщины метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно.

Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Однако сама Айгуль не опускает рук. Она до сих пор проводит много времени с сыном, встречается с подругами и даже признается, что по-настоящему счастлива.