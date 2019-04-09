2019-04-09T16:41:57+03:00
Общество

"Вспомнили наше счастливое детство": Больная раком Айгуль Фазыйлова из Казани после операции смогла увидеться с давней подругой

Фотографии со встречи она выложила на своей соцстранице, но возможность их комментирования отключила во избежание агрессии от подписчиков
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/aafazylovaФото: instagram.com/aafazylova
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Несмотря на то, что операция больной раком жительницы Казани Айгуль Фазыйловой прошла успешно, никто не ожидал, что выходные после нее женщина проведет, отдыхая вместе с сыном. Фотографии с 6-летним Амиром она выложила в своем Instagram. Судя по комментарию к посту, Айгуль встретилась с подругой детства и весело провела время.

- Наконец-то встретились спустя 15 лет. Отлично посидели, поболтали, вспомнили наше счастливое детство. Надо чаще так встречаться, - написала Айгуль.

Интересно, что возможность комментирования поста женщина отключила. Не исключено, что сделала она это из-за неприятных отзывов некоторых подписчиков. Так, ранее, в "Прямом эфире" Айгуль рассказывала, что люди не всегда адекватно реагируют на то, что она находит в себе силы гулять и радоваться жизни.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Напомним, директор казанского хосписа, в котором живет Айгуль, Владимир Вавилов признался, что несмотря на новый этап лечения, шансов выздороветь у женщины нет. Именно поэтому она вновь начала искать приемную семью для своего 6-летнего сына. Опеку над ним ранее разрешили взять его 67-летней тете Рахиле Зайнуллиной. Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов помог мальчику материально: оплатил квартплату, детский сад и кружок по футболу.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фото: instagram.com/aafazylova

Несмотря на болезнь, Айгуль все свое время старается уделять сыну Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Несмотря на болезнь, Айгуль все свое время старается уделять сынуФото: Алина ГАБДУЛИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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