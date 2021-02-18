Прокуратура Набережных Челнов затеяла проверку по факту визита полицейских к несовершеннолетним сыновьям скандально известной многодетной матери Агины Алтынбаевой (Ангелины Ахметшиной).Мальчики тогда были в квартире одни. Они смогли сами выпроводить правоохранителей за дверь и сняли это на камеру мобильного телефона. По словам Алтынбаевой, съемку дети начали из-за того, что полицейский сам начал их снимать и задавать без присутствия матери вопросы. Как утверждает женщина, стражи порядка специально дождались, когда она уйдет из квартиры на прогулку с самым младшим из детей.Сотрудники прокуратуры в ходе проверки намерены дать правовую оценку действиям сотрудников полиции и выяснить зачем они приходили к многодетной матери, а также что именно произошло тогда в квартире.Кроме того, в надзорном ведомстве, изучив записи детей, отметили и поведение самих ребят – вели себя с правоохранителями крайне вызывающе.Напомним, провожая за дверь полицейских мальчики за кадром произнесли: «Дай бог, чтобы сдох!» и «Мусорянин!».В свою очередь, как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, полицейские пришли домой к Агине Алтынбаевой для того, чтобы вручить ей повестку. Дело в том, что многодетная мать заявила, что один из подозреваемых в поджоге маршрутки в Набережных Челнах – это ее 13-летний младший брат, которого она взяла под опеку.Напомним, тогда никто, к счастью, не пострадал – люди успели выскочить на улицу. Маршрутка выгорела полностью. По подозрению в поджоге при помощи баллончика с газом были задержаны ее пассажиры – двое подростков.Признавшись, что один из них ее младший брат, Агина Алтынбаева сообщила, что это была месть за оскорбленных водителями маршруток пенсионеров и детей. Но данная версия, как известно «Комсомолке», правоохранителями не рассматривается.ДЛЯ СПРАВКИАгина Алтынбаева стала скандально известна в Набережных Челнах своим отношением к собственным детям и к закону. То она сама катается за рулем иномарки с младенцем на руках, то доверят вождение автомобиля шестилетнему ребенку. То ее ребенок на улице просит деньги на бутылочку воды, а она обвиняет следователя в том, что он привел ребенка в полицию. Женщина рвет протоколы, составленные на нее в полиции, дерется с сотрудниками детсада и нападает на соседей, обвинив их в нездоровом интересе к ее детям. Однажды она меняла свои имя и фамилию, и это стало курьезным поводом во время судебного заседания - ни один правоохранитель за два года общения с ней по разным делам не удосужился проверить ее новые документы. Один из ее сыновей-близнецов попал в ДТП, катаясь зацепившись на приступке маршрутки. А прошлой осенью она устроила потасовку с матерью одного из одноклассников сына, обвиняя ее в организации поборов.Сейчас многодетная мать воспитывает четверых сыновей и ждет еще одного ребенка.