"Это просто дно, нет слов!": в Набережных Челнах водитель маршрутки не принял у ребенка социальную карту и вместо школы увез на завод

Водитель требовал у ребенка деньги, несмотря на наличие соцкарты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел в Набережных Челнах накануне. Водитель маршрутки отказался высаживать третьеклассника на нужной ему остановке. Дело в том, что школьник предъявил социальную карту, хотя шофер хотел получить оплату наличными. В итоге ребенка увезли подальше от школы и он заблудился. Историю в соцсетях поведала жительница татарстанского автограда.

- Крик души! Сегодня 7.50-8.00 с остановки Центр ребенок (ученик 3 класса) сел на 35 маршрут, чтобы поехать в школу, предъявив водителю социальную транспортную карту, водитель стал требовать с ребенка деньги, не остановился на нужной остановке и увез ребенка к заводу двигателей и там высадил. Ребенок заблудился, благодаря геолокации на телефоне смогла ребенку объяснить куда идти и как добраться до школы.В результате ребенок опоздал в школу, остался без школьного завтрака. До каких пор водители будут унижать держателей социальных карт, - написала женщина в одном из набережночелнинских пабликов в соцсетях.

В комментариях под постом жители татарстанского автограда принялись обсуждать инцидент. В адрес водителя прозвучало немало гневных слов:

"Неужели то, что написано правда,и у нас действительно есть такие водители. Это просто дно, нет слов!".

"Это практически похищение, уголовную ответственность, оставление в опасности, жуть".

"При мне зашел сильно выпивший пассажир, сказал что за проезд нет денег платить. Ну водитель не стал или испугался не стал связываться и спокойно довез, а тут ребенок беззащитный который не сможет за себя постоять, вот и пользуются, обижают как хотят".

"Водителя надо привлекать за такое, а если бы с ребенком там что-нибудь произошло. Надо было сразу заявление писать на него."

"Сегодня такая же ситуация утром была, тоже на 35 маршруте, водитель оскорблял женщину предъявившую соцкарту, она не сработала и он стал ей угрожать.".

Женщине посоветовали обратиться в полицию и прокуратуру. К слову, в надзорном органе уже отреагировали на инцидент и начали проверку. Отреагировали на происшествие и в администрации Набережных Челнов.

- По данному инциденту информация направлена в отдел транспорта и связи, а также руководству транспортного предприятия, - прокомментировали в пресс-службе мэрии города.