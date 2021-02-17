В Набережных Челнах дети Агины Алтынбаевой сами выставили из квартиры полицейских

По словам многодетной матери, один из полицейских в ее отсутствие начал опрашивать ее несовершеннолетних сыновей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Набережных Челнах произошел очередной скандал с семьей скандально известной многодетной матери Агины Алтынбаевой (Ангелины Ахметшиной). К ней в квартиру заявились полицейские, но саму женщину не застали.

Зато дома были ее несовершеннолетние сыновья. Они лихо выпроводили правоохранителей за дверь, снимая весь процесс на камеру мобильного телефона.

- Давайте, выходите тогда, - слышен за кадром голос одного из мальчиков. Второй помогает ему: «Все, выходим».

Пока полицейские покидали квартиру, дети продолжали комментировать происходящее.

- Дай бог, чтобы не вернулись, - сказал один из них.

- Дай бог, чтобы сдох, - добавил за кадром второй мальчик и начал хихикать.

На последнее один из полицейских без злости отметил: «Мамины слова».

Прежде чем закрыть дверь за ним, один из мальчиков выкрикнул вслед: «Мусорянин!».

Сама Агина Алтынбаева поспешила прокомментировать действия правоохранителей на своей странице в соцсети.

- Подождали пока я из дома выйду с маленьким погулять. В общий коридор зашли с соседями и быстренько к детям домой поспешили, чтобы объяснения взять у них. Но не тут-то было, дети выставили их за дверь, на что имели полное право. Также хочу сообщить руководству этого сотрудника, что когда он зашел, то начал свои полномочия превышать и снимать на свой телефон детей, задавая на видео вопросы, - написала Агина.

Кроме того, многодетная мать заявила, что отправит начальству пришедшего полицейского видео с камер видеонаблюдения в подъезде.

Напомним, в Набережных Челнах правоохранители сейчас разбираются в истории с поджогом маршрутки. К счастью, в том инциденте никто не пострадал. Люди успели выскочить на улицу, а транспорт полностью выгорел.

По подозрению в произошедшем в отдел полиции были доставлены 13-ти и 14-ти летние мальчики. Якобы именно они, сидя в маршрутке баловались баллончиком с газом для зажигалок.

Тогда Агина Алтынбаева и заявила, что младший из них – ее брат, которого она взяла под опеку. Ругать мальчика она не стала, заявив: «кто-то должен отомстить за всех обиженных пенсионеров и детей».

Скорее всего многодетная мать здесь имела в виду, что водители набержночелнинских маршруток порой игнорируют социальные проездные школьников и стариков, и могут отказать им в бесплатном проезде, или провезти мимо нужной остановки.

Но правоохранителями версия мести не рассматривается – данных указывающих на это не имеется. По предварительным данным, виной всему детская шалость, которая, кстати, может стать поводом и для возбуждения уголовного дела.

ДЛЯ СПРАВКИ

Агина Алтынбаева стала скандально известна в Набережных Челнах своим отношением к собственным детям и к закону. То она сама катается за рулем иномарки с младенцем на руках, то доверят вождение автомобиля шестилетнему ребенку. То ее ребенок на улице просит деньги на бутылочку воды, а она обвиняет следователя в том, что он привел ребенка в полицию. Женщина рвет протоколы, составленные на нее в полиции, дерется с сотрудниками детсада и нападает на соседей, обвинив их в нездоровом интересе к ее детям. Однажды она меняла свои имя и фамилию, и это стало курьезным поводом во время судебного заседания - ни один правоохранитель за два года общения с ней по разным делам не удосужился проверить ее новые документы. Один из ее сыновей-близнецов попал в ДТП, катаясь зацепившись на приступке маршрутки. А прошлой осенью она устроила потасовку с матерью одного из одноклассников сына, обвиняя ее в организации поборов.

Сейчас многодетная мать воспитывает четверых сыновей и ждет еще одного ребенка.