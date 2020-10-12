"Да я после драки в школе и не появлялась!": многодетная мать Агина Алтынбаева отрицает угрозы чужому ребенку

Женщина отрицает то, что она кому-то после этого угрожала. Фото: Из личного архива героя публикации

В Набережных Челнах продолжается конфликт между представителями родительского комитета и Агиной Алтынбаевой. По словам, многодетной матери, она решила выяснить отношения с одной из женщин после того, как от нее в ультимативной форме потребовали сдачи денег на какие-то классные нужды. Но все пошло не так - Алтынбаева начала избивать женщину в вестибюле школы. Пострадавшая женщина написала заявление на привлечение многодетной матери к уголовной ответственности по статье "Побои".

А недавно в полицию обратились родители одноклассников сына Алтынбаевой. Они утверждают, что после истории с избиением Алтынбаева снова приходила в учебное заведение и угрожала одной из школьниц. Якобы, она на перемене подошла к девочке и пообещала отомстить ее матери за конфликт.

- Да я после драки в школе и не появлялась! - заверила Алтынбаева корреспондента "Комсомолки". - Моих детей водит туда нянечка, сама я нахожусь с младшим дома. Они сейчас придумывают, чтобы оправдаться за свои действия.

Тем временем детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец пообещала выяснить все обстоятельства конфликта между членами родительского комитета и Агиной Алтынбаевой.