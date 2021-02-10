Не успели подростков задержать, а чудом спасшиеся пассажиры отойти от пожара в тесной маршрутке - никто не пострадал, как в соцсетях под сообщением об этом ЧП появился комментарий скандально известной многодетной матери Агины Алтынбаевой (Ангелины Ахметшиной).Напомним, в Набережных Челнах по подозрению в поджоге маршрутки, которая выгорела полностью, в отдел полиции были доставлены 13-ти и 14-ти летние мальчики. Якобы именно они, сидя в маршрутке баловались баллончиком с газом для зажигалок.На это нашумевшая своими нестандартными методами воспитания сыновей женщина заявила, что один из задержанных школьников – 13-летний мальчик, это ее брат, которого она взяла под официальную опеку. И при этом ругать подростка Агина даже не собирается. Мало того, она в соцсетях заявила: «кто-то должен отомстить за всех обиженных пенсионеров и детей».Скорее всего многодетная мать здесь имеет ввиду, что водители набержночелнинских маршруток порой игнорируют социальные проездные школьников и стариков, и могут отказать им в бесплатном проезде, или провезти мимо нужной остановки.- Мало вам еще, мало, - видимо обращается к водителям маршруток Агина Алтынбаева.Однако, как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, версия о мести не рассматривается.- У нас нет таких данных, что водитель выгонял их (задержанных подростков - Ред.) из маршрутки, - утверждает источник. - Эту версию опровергли и опрошенные пассажиры. К слову, все они были сильно напуганы пожаром.РАДИ ЗАБАВЫПосле того, как все благополучно спаслись, мальчики хотели по-тихому уйти, но их быстро вычислили и доставили в местный отдел полиции. Там были установлены их личности, а заодно выяснилось, что мальчики давно знакомы правоохранителям. Со школьниками уже не раз проводили различные беседы и сотрудники опеки, и инспекторы по делам несовершеннолетних.Как уточнил источник «Комсомолки», мальчики ничего не стали отрицать, сказали, что просто ради шутки хотели поджечь сиденья в маршрутке и сделал это якобы младший из них – брат Агины.- Эта «детская шалость» может возыметь самые серьезные последствия, - подчеркнул источник. – Налицо, можно сказать, уголовная статья о попытке убийства людей, совершенной общеопасным способом. И одному из задержанных, кстати, уже исполнилось 14 лет, а это уже возраст для уголовной ответственности. И это уже точно не шутка!НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫНу а пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела и подсчитывается ущерб от пожара, у правоохранителей появилось множество вопросов и к опекуну младшего из подозреваемого в поджоге – Агине Алтынбаевой.- Будет изучаться то, как она занимается мальчиком, - сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах. - Поскольку он уже состоит на учете в полиции, а поджог автомобиля - это серьезно, то есть вероятность того, что по решению суда подростка отправят в спецшколу для несовершеннолетних нарушителей. Если суд еще признает и вину мальчиков в поджоге, то ко всему этому придется выплатить причиненный ущерб.Но на этом новые проблемы для Агины не заканчиваются. Ее тот самый комментарий в соцсети сейчас изучается экспертами на предмет подстрекательства и оправдания преступления.ДЛЯ СПРАВКИАгина Алтынбаева стала скандально известна в Набережных Челнах своим отношением к собственным детям и к закону. То она сама катается за рулем иномарки с младенцем на руках, то доверят вождение автомобиля шестилетнему ребенку. То ее ребенок на улице просит деньги на бутылочку воды, а она обвиняет следователя в том, что он привел ребенка в полицию. Женщина рвет протоколы, составленные на нее в полиции, дерется с сотрудниками детсада и нападает на соседей, обвинив их в нездоровом интересе к ее детям. Однажды она меняла свои имя и фамилию, и это стало курьезным поводом во время судебного заседания - ни один правоохранитель за два года общения с ней по разным делам не удосужился проверить ее новые документы. Один из ее сыновей-близнецов попал в ДТП, катаясь зацепившись на приступке маршрутки. А прошлой осенью она устроила потасовку с матерью одного из одноклассников сына, обвиняя ее в организации поборов.Сейчас многодетная мать воспитывает четверых сыновей и ждет еще одного ребенка.