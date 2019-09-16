"Избила бухгалтершу, 10 раз укусила": многодетная мать из Набережных Челнов устроила дебош в детсаду

Агина Алтынбаева прославилась на весь Татарстан весной текущего года. Мать четверых детей сняла на видео, как ехала за рулем автомобиля, держа младенца на руках. При этом, девушка считала, что поступила правильно, хоть, в конечном итоге, и заплатила штраф.

На сей раз Алтынбаева вновь оказалась в не самой приятной ситуации. По ее словам, она пришла в детский сад, где воспитывается ее ребенок, чтобы забрать документы и перевести его в первый класс.

Однако документы ей отдавать отказались, сославшись на то, что у нее есть задолженности по оплате за детсад. Конфликт разгорелся нешуточный. По словам Алтынбаевой, пришлось даже вызывать полицию.

- Мы вообще не посещали детский сад около полугода после операции, и на фоне этого образовалась задолженность за детский сад. Мы должны были еще один год ходить в детский сад, но в силу того, что мой шестилетний сын был хорошо развит по знаниям на отлично, его взяли в школу в первый класс. Свойственно в школу нужны были с садика документы, но придя за ними, заведующая, думая что поступает верно,категорически отказала мне в выдаче тех самых документов моего ребенка, ссылаясь на какой-то свой внутренний закон(который видимо сама и придумала). За мой отказ покинуть детский сад пока я не получу мои же документы, она выбрала позицию потерпевшей и даже вызвала сотрудников полиции по тревожной кнопке, написав в заявлении, что я устроила там дебош, избила её бухгалтершу, укусила десять раз за правую руку,переломала все канцтовары, разбросала бумаги, опрокинула стулья и пнула компьютеры (лишка конечно она преувеличила). После чего мне пришлось написать о данном случае в приемную Правительства Республики, где мне дан был сразу же официальный ответ на их неправомерные действия в отказе выдаче документов из-за имеющейся задолженности. Так что уважаемые родители, не бойтесь никогда их угрозы по поводу того, что вам не выдадут документы из-за долгов ваших же детей, можете прям в лоб слать их лесом грибочки собирать, - написала многодетная мать в соцсетях.

Отметим, что девушка приложила к сообщению на своей странице и официальный ответ от управления образования Набережных Челнов, где отмечено, что руководитель дошкольного учреждения не имел права не отдавать документы матери ребенка.