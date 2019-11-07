Многодетная мать из Набережных Челнов требует наказать следователя, который хватал за руки ее 6-летнего сына

В центре очередного скандала снова 29-летняя жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева. Многодетная мать "прославилась" на всю страну своими роликами, где управляет автомобилем, держа на руках грудного сына, или тем, где ее иномаркой управляет пятилетний сын.

Недавно один из ее восьмилетних сыновей-близнецов попал в аварию, катаясь на приступке к задней двери маршрутки. А несколько недель назад Агину обвинили с покусах бухгалтера детсада, куда ходил один из ее сыновей.

На этот раз ЧП произошло с шестилетнем сыном Павлом. Как сообщает женщина на своей соцстранице, вечером 4 ноября ребенок находился в городе Мамадыш. Мальчик был в гостях у родни на время осенних каникул, и захотел пить, когда прогуливался возле администрации города. Он попросил у прохожего денег, чтобы купить в ближайшем магазине бутылку воды.

- Мужчина поинтересовался у мальчика для чего ему деньги ,на что тот ответил что очень хочется попить воды, а до дома бежать далеко, - пишет Агина Алтынбаева (стиль и пунктуация сохранены - Ред.). - На что данный мужчина схватил ребенка за плечо причинив ему физическую боль и на повышенных тонах начал требовать пойти с ним в полицию со словами что за эту просьбу он его сейчас туда сдаст и насильно тянул за плечо. Мой сын начал убегать от него на что данный сотрудник побежал за ним, догнал и снова схватил за плечо и потянул его пройти с ним, тем самым ограничивая свободное перемещение по улице моего сына.

По словам матери, ребенок сильно испугался и начал плакать, мужчина заставил его извиниться перед ним. Ребенка он привел в отдел полиции, где, выяснив личность мальчика, вызвали его маму.

Женщина написала заявление о произошедшем в полицию, обвиняя прохожего в причинении физической боли ребенку и ограничения его свободного перемещения по улице. В ответ ей пригрозили составлением протокола по статье "Неисполнение родительских обязанностей" КоАП России. Но, как рассказала женщина "Комсомольской правде Казань", никакого протокола на нее не составили.