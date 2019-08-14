В Татарстане многодетная мать, которая водила машину с младенцем на руках, обещает вознаграждение за информацию о ДТП, в котором пострадал ее сын

В соцсетях появился призыв о помощи. 29-летняя жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева разыскивает свидетелей происшествия, в котором пострадал ее восьмилетний сын:

«Сегодня 11 августа, после обеда, произошло ДТП на ГЭСе по проспекту Мусы Джалиля с участием маршрутной газели и моего восьмилетнего мальчика, который в данный момент находится в реанимации БСМП с переломом черепа, без сознания, в крайне тяжелом и критическом состоянии. Со слов ГИБДД дежурной части нет вообще никаких видеозаписей с видеорегистраторов либо фотографий. Все мы прекрасно знаем, как в нашем городе порой некультурно ведут себя водители с пассажирами... Поэтому, в связи со случившемся происшествием ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА, к вам уважаемые подписчики данного паблика, тот кто находился рядом с ДТП, либо ехал в этой «Газели», либо ехал следом за ней связаться со мной по телефону, либо ВК. Краткая ситуация в том, что ребенок упал с подножки державшись за дверь. Весь свой негатив сразу можете оставить при себе. Вся предоставленная ВАЖНАЯ информация обязательно не останется без вознаграждения. Всю информацию я хочу услышать именно из ваших уст»

По официальным данным, в 15.40 на проспекте Мусы Джалиля в Набережных Челнах водитель легковушки обогнал маршрутку и просигналил - на подножке «Газели» висит ребенок. Водитель последней остановился, а когда вышел из машины, то обнаружил, что мальчик лежит уже на асфальте. Ребенок был без сознания. Его сразу увезли в больницу. Диагноз тяжелый - перелом основания черепа. Сейчас за жизнь мальчика борются лучшие медики БСМП Набережных Челнов.

Тот водитель, который заметил ребенка, дал в полиции объяснение, как все произошло. В сводке ДТП указано: «Пассажир автобуса ГАЗ, 2010 г. р., по предварительным данным, покинул движущееся транспортное средство, не дождавшись его полной остановки». Получается, что мальчик – «зацепер»?

ЕГО МОГЛИ НЕ ПУСТИТЬ ИЗ-ЗА СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО

Агина Алтынбаева видимо еще не успела ознакомиться с той объяснительной, что оставил свидетель ДТП. Но при этом то, что ее ребенок ехал на подножке, снаружи микроавтобуса, многодетная мать допускает.

- Знаете, какие истории бывают в Набережных Челнах с этими маршрутками? - рассказала она корреспонденту «КП-Казань». - Запросто могут выгнать из-за социального проездного, оскорбить, выгнать из салона. И это все водителям сходит с рук! Пока я не могу спросить у сына, как все произошло - он в реанимации, постоянно спит. Когда поправится - обязательно спрошу, почему он ехал на подножке. Может, его просто не пустили из-за того, что сын предъявил социальный проездной, ведь он из многодетной семьи!

«НИЧЕГО ПЛОХОГО В ЭТОМ НЕ ВИЖУ!»

С мамой пострадавшего мальчика читатели «КП-Казань» успели «познакомиться» еще в апреле этого года, когда на своей страничке в соцсетях женщина выложила видео, как управляет иномаркой, прижимая к сердцу шестимесячного сына.

Агина Алтынбаева откровенно признается, что нарушала, нарушает и будет нарушать правила. Она не видит ничего страшного, что перевозит своего сына-младенца без детской люльки, рискуя его жизнью и здоровьем. С радостью выкладывает ролики, как ее сын, тот самый, что сейчас лежит в реанимации, сидит на ее коленях, а она рулит.

На гневные посты и комментарии о ее воспитании детей она остро парирует, откровенно наслаждаясь возмущением людей. На выписанный штраф за ту самую поездку с младенцем на руках женщина отреагировала чуть ли не с ликованием: «Оформляют. Радуйтесь».

Всех своих сыновей женщина воспитывает одна. Как она объяснила корреспонденту «КП-Казань»: «Мы с их отцом не проживаем вместе и даже не общаемся, поэтому все что касается их воспитания я решаю исключительно сама».

По словам Агины, недостаток мужского воспитания восполняет просто - сама обучает стрелять и разрешает водить автомобиль. Правда, последнее дети могут делать только сидя на коленях у матери - ноги мальчиков до педалей пока не достают.

- Пусть учатся ездить, не вижу в этом ничего плохого! – заявляет Агина Алтынбаева.

А на вопрос, изменит ли свое мнение о безопасности ее же детей на дорогах после произошедшего с ее сыном, многодетная мать ответила: «Нет, не изменю».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гендиректор автопарка «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин, которому принадлежит та самая маршрутка, в свою очередь, заявил, что будет вынужден обращаться в ГИБДД и просить разрешения внести изменения в конструкцию микроавтобусов «Газель», а именно убрать подножки, которые используются «зацеперами».