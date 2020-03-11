"Я все это время смотрела на все и смеялась": Агина Алтынбаева преподнесла "сюрприз" татарстанским правоохранителям

В Мамадышском городском суде должны были рассмотреть уголовные дела 29-летней Агины Алтынбаевой. Многодетной матери из Набережных Челнов предъявили обвинения сразу по двум статьям: "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Расследование было под контролем руководителя следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Но судебное заседание завершилось так и не начавшись. Дела вернули назад, в прокуратуру и следственный комитет. Причина – никто из правоохранителей за почти два года общения с Агиной Алтынбаевой не удосужился проверить у нее документы! Дело в том, что еще в 2018 году женщина сменила имя и фамилию. Отныне она по паспорту Ангелина Ахметшина.

"ЗОВИТЕ МЕНЯ АГИНОЙ"

Тем не менее, сама многодетная мать до сих пор называет себя Агиной, и это имя в Татарстане давно связно со скандалами. То она допускает за руль своего шестилетнего сына, то катается сама с младенцем на руках, то рвет в клочья протоколы в отделе полиции, ударив, как утверждается, при этом сотрудника МВД, то требует наказать следователя, который задержал ее сына за попрошайничество.

Многодетная мать из Набережных Челнов дала малолетнему сыну порулить машиной на скорости.Фото: скриншот с видео

- Да называйте, как прежде, Агиной, все равно все к этому привыкли, - усмехается женщина во время разговора с «Комсомолкой». – Я все это время смотрела на все и смеялась, понимая, что они (правоохранители - Ред.), сами для себя ловушку устраивают.

Женщина считает, что как такового имени у нее нет. Родная мать бросила ее в роддоме. Потом бабушка забрала к себе и поменяла документы, назвав Агиной Алтынбаевой. Но это имя женщине напоминает трагическую историю, произошедшей с ней в 12-летнем возрасте. Тогда, как уверяет Агина-Ангелина, ее изнасиловал отчим. В правоохранительные органы никто не обращался, мужчина остался безнаказанным. Спустя годы она и решила стереть все из памяти кардинально, сменив ставшим ненавистным имя.

БРЕНД?

Но в эти детали своей личной жизни она никого не посвящала, водительские права тоже не меняла, а благодаря ее скандальному поведению имя «Агина Алтынбаева» стало уже брендом, как заметила сама многодетная мать.

В первый раз о женщине стало известно общественности, когда она прокатилась за рулем авто с младенцем на руках.Фото: скриншот с видео

- Вы только представьте, что никто за эти годы, ни в полиции, ни в ГИБДД, ни в школах, где учатся мои дети, никто не проверил мой паспорт и документы моих детей! – поделилась с "Комсомолкой" своим удивлением женщина. – Должны были устанавливать мои паспортные данные во время составления протоколов, допросов. Но однажды кто-то сделал ксерокопию моего прежнего паспорта и все - эта копия так и "гуляет" по всем инстанциям уже два года. Я не раз пыталась честно сказать, что я не Агина Алтынбаева, но от этих слов отмахивались: "Да мы все тебя давно знаем! Чего прикидываешься?". Ну, я настаивать и не стала. Поняла, что для всех это будет большой сюрприз.

Отметим, только в 2019 году за ряд правонарушений женщине в мировых судах назначали различные штрафы. Но и тогда, когда процесс должен начинаться с установления личности, это делали лишь со слов или по данным составленных протоколов.

Интригу Агина-Ангелина держала до последней минуты. Даже когда на последнем суде объявила о смене фамилии и предъявила новый паспорт, ей не поверили. Переспросили у тех, кто должен был установить личность женщины еще на стадии следствия, но внятного ответа так и не получили. Поэтому уголовные дела и вернули. Ведь личность подсудимой следствие так и не установило.

- Все равно скоро амнистия в честь 75-летия Победы, - рассуждала в разговоре с "Комсомолкой" многодетная мать из Набережных Челнов. – Так что мы подадим ходатайство о применении амнистии.

К слову, как призналась женщина нашему изданию, она уже подумывает вернуть себе старую фамилию, как никак это, по ее мнению, уже бренд.