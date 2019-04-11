"Вам закон не писан?": многодетная мать из Татарстана сняла на видео, как ехала за рулем с младенцем на руках

Жительница Набережных Челнов по имени Агина не так давно в четвертый раз стала мамой. Со своим маленьким сыном она не хочет расставаться не на секунду, даже, когда водит автомобиль. Об этом она решила рассказать всем. Девушка выложила на своей странице в соцсетях видеоролик, где она управляет автомобилем, держа грудного ребенка на руках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/702571" frameborder="0"></iframe> Многодетная мать из Татарстана сняла на видео, как ехала за рулем с младенцем на руках.соцсети

- Пеленки, каши - это неизбежность; Да и других хлопот не избегу. Но главное - та родственная нежность, которой одарил меня малыш.Я вынесу любые испытанья, теперь меня ни чем не испугать,превыше званий всех - одно лишь званье,один незаменимый титул - мать!Ведь мне теперь уж будет не до скуки, теперь печали все сойдут к нулю - когда малыш ко мне протянет руки и скажет: «Мамочка! Я так тебя люблю!» Я тебя сынок ждала долгими ночами,каждый день я о тебе сильно так мечтала,поверить долго не могла,что родишься у меня и настолько ты прекрасен будто воздух для меня, - написала Агина под видео (орфография и пунктуация автора сохранена - Ред.).

Выложенное в соцсетях видео не осталось незамеченным. Под ним появились десятки комментариев. При этом, люди разделились будто на два лагеря. Одни умилялись красоте ребенка и всячески защищали женщину, другие же, резко осудили поступок жительницы Набережных Челнов, заявив, что она подвергает опасности не только свою жизнь и жизнь грудного малыша, но и остальных участников движения.

- Я смотрю тебе закон не писан, с маленьким ребёнком за рулем, - написала интернет-пользователь по имени Елена.

- Вам закон не писан? Подвергаете опасности себя, ребенка и других участников движения на дороге. Неужели нельзя записать такое видео дома, а не на дороге? - вторит ей другой комментатор Кирилл.

Отметим, что многодетная мать не смогла пройти мимо негативных комментариев, отвечая на каждый из них. При этом, Агина не стеснялась в выражениях, порой переходя на ненормативную лексику и жаргон: "Слышишь ты, луковица", "Тебе ваще че надо то на моей странице я не пойму. Иди вон бабочек на лугу сачком лови вприпрыжку", "Я считаю что свобода мышления составляет неотъемлемое право каждого . Мне кажется ваш интеллект отпечатался на лице у вас так,что то его никакими средствами не вывести" (орфография и пунктуация автора сохранена - Ред.)

Это лишь некоторые ответы, которые женщина удостоила комментаторов.

Отметим, что данной видеозаписью могут заинтересоваться и в ГИБДД. Как известно, детей необходимо перевозить в специальном удерживающим устройстве. В противном случае - штраф.