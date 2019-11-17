“Я живу как хочу”: многодетная мать из Татарстана посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына

Скандально известная многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева вновь оказалась в центре внимания. Женщина выложила на своей странице видео, на котором ее шестилетний сын водит машину. Мальчик разогнался до 130 километров в час, когда его мать спокойно снимала происходящее на камеру, находясь на пассажирском сиденье.

- Я живу как хочу, ни о чем не жалею - совершенно спокойно отношусь ко всему. Не нуждаюсь я в ваших убогих комментах. Не пройдя мою жизнь, вы не вправе судить, - подписала свой пост Агина (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.)

В комментариях женщина отметила, что “есть закон, но в нем не сказано, что детей сажать за руль нельзя. Есть лишь административная ответственность за передачу руля”. Несмотря на уверенность многодетной матери, данную видеозапись навряд ли оставят без внимания сотрудники ГИБДД.

Напомним, в апреле 2019 года Агина, ставшая матерью в четвертый раз, сняла на видео, как ехала за рулем с младенцем на руках. Жители Татарстана резко осудили поступок женщины, заявив, что она подвергает опасности не только свою жизнь и жизнь грудного малыша, но и остальных участников движения.

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