В Набережных Челнах маршрутка могла загореться из-за баловства школьников

Похоже, что маршрутка восстановлению уже не подлежит. Фото: МЧС Татарстана

Названы предварительные причины возгорания маршрутки в Набережных Челнах. Напомним, пассажирский транспорт вспыхнул во время движения в нем находились 11 человек, в том числе и дети. Именно их сейчас и подозревают в произошедшем пожаре.

- Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем – в руках двоих подростков в возрасте 13 и 14 лет, находившихся в салоне микроавтобуса, воспламенился баллончик с газом для зажигалок. Личности обоих установлены, они состоят на профилактическом учете в отделе полиции, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

К счастью, все находящиеся в маршрутке люди смогли вовремя выскочить на улицу. Транспорт, по всей видимости, восстановлению не подлежит. По факту этого пожара прокуратура проводит проверку. В частности, работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, при наличии оснований будет поставлен и вопрос об ответственности родителей подростков.