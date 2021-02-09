В Набережных Челнах маршрутка с пассажирами вспыхнула во время движения

Фото: МЧС Татарстана

Маршрутка №26 марки "Форд Транзит" загорелась во время движения на Набережночелнинском проспекте 9 февраля в 14.50. В тот момент в ее салоне находились 11 человек - водитель и десять пассажиров, в том числе двое детей. Все они успели выйти из салона до приезда спасателей.

Фото: МЧС Татарстана

На место происшествия приезжали пожарные машины. Маршрутку в итоге потушили. Но, судя по всему, восстановлению она уже не подлежит.

Фото: МЧС Татарстана

- Общая площадь пожара составила семь квадратных метров. Выясняется причина возгорания автомобиля, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.