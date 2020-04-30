2020-04-30T12:05:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус победили еще пять человек

Трое из них лечились в Казани, один - в Набережных Челнах и еще один - в Азнакаевском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 823 человека, 88 из которых выздоровели.С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 823 человека, 88 из которых выздоровели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 30 апреля, стало известно, что в Татарстане коронавирус победили еще пять человек. Трое из них лечились в Казани, один - в Набережных Челнах и еще один - в Азнакаевском районе.

С начала пандемии в республике зафиксировано 823 случая коронавируса. На данный момент выздоровели 88 зараженных, один - 70-летний мужчина из Набережных Челнов - скончался.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2314 человека. 22531 человека снято с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала исследований в Татарстане проведено 48458 тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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