В четверг, 30 апреля, стало известно, что в Татарстане коронавирус победили еще пять человек. Трое из них лечились в Казани, один - в Набережных Челнах и еще один - в Азнакаевском районе.

С начала пандемии в республике зафиксировано 823 случая коронавируса. На данный момент выздоровели 88 зараженных, один - 70-летний мужчина из Набережных Челнов - скончался.

- На данный момент под медицинским наблюдением находятся 2314 человека. 22531 человека снято с меднаблюдения, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19. - С начала исследований в Татарстане проведено 48458 тестов на коронавирус.