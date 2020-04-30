2020-04-30T10:50:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирусом заболел еще 71 человек

Большинство из них - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели уже 823 человека, 88 из которых выздоровели.С начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели уже 823 человека, 88 из которых выздоровели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился еще у 71 человека. Большинство из них - жители Казани (36).

Еще 11 зараженных из Набережных Челнов, по 4 - из Нижнекамского и Кукморского районов, 3 - из Высокогорского района, по 2 - из Буинского, Сармановского и Атнинского районов, под одному - из Дрожжановского, Тукаевского, Елабужского, Тюлячинского, Зеленодольского, Черемшанского и Аксубаевского районов.

Отметим также, что среди этих инфицированных 11 несовершеннолетних, 10 человек от 18 до 30 лет, 21 - от 30 до 50 лет, 14 - от 50 до 60 лет, 10 - от 60 до 70 лет, 3 - от 70 до 80 лет, 2 - от 80 до 90 лет.

28 новых больных были госпитализированы, оставшиеся будут лечиться дома, так как у них легкая или вовсе бессимптомная форма течения COVID-19.

С начала пандемии в Татарстане коронавирусом заболели уже 823 человека. 88 из них вылечились, один - 70-летний житель Набережных Челнов - скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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