Режим полной самоизоляции в Татарстане: как себя вести, чтобы не выписали штраф

С 30 марта введен режим полной самоизоляции в Татарстане из-за пандемии коронавируса. Что нельзя, а что можно делать простым жителям разбиралась «Комсомолка».

ДИСТАНЦИЯ И ЕЩЕ РАЗ ДИСТАНЦИЯ

Во-первых, всем, а особенно татарстанцам старше 65-лет, нельзя выходить из дома просто так. Для этого должна быть действительно важная причина, в том числе «прямая угроза жизни и здоровью», или необходимость в экстренной помощи.

Нет, конечно, это не значит, что нельзя будет выходить за продуктами питания в магазин. Можно, но он должен быть самым ближним к вашему дому. Там, кстати, придется соблюдать дистанцию от других людей – не менее 1,5 метра. Это правило в режиме полной самоизоляции в Татарстане действует и в общественном транспорте (исключение составляет поездка в такси – Ред.).

Мусор из дома также можно выносить на улицу. Вот только контейнерная площадка должна быть в пределах 100 метров. Стометровку от места проживания придется соблюдать и при выгуле домашних животных. Интересно, что татарстанцы сами могут выбрать место для самоизоляции – квартира или дача. В последнем случае – это не значит, что нужно звать соседей по участку в гости на шашлыки. Запрещен с 30 марта и вход в парки, лесопарки. Туда могут пройти только сотрудники, которые присматривают за ними.

А если надо по делам, в том числе на личном автомобиле, с собой нужно иметь справку от работодателя сделанной по форме, которую установит Кабмин Татарстана. К слову, как она должна выглядеть и как ее можно будет получить республиканские чиновники обещали сообщить в ближайшие два дня.

ВЫРАСТЕТ В РАЗЫ

За соблюдением жителями режима полной самоизоляции в Татарстане будут следить полицейскими совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Нет справки или не сможешь убедить «патруль», что тебе действительно надо было выйти из дома – выпишут штраф. Согласно административному кодексу, речь идет о наказании в размере от 100 до 500 рублей. Но эти суммы, как пообещали власти Татарстана, уже 31 марта вырастут в разы.

ТРАНСПОРТ

С 1 апреля, согласно распоряжению о введении режима полной самоизоляции в Татарстане, прекращаются все перевозки между городами, в том числе и багажа. Для их осуществления понадобится та самая справка.

Количество тех же автобусов должно сократиться. Электричек так же станет меньше.

- Пригородные поезда будут ходить в направлении Арска, Свияжска утром и вечером - для тех, кто работает и должен быть на рабочих местах, - сообщил глава Минтранса Татарстана Ленар Сафин.

Внутренние авиарейсы по России осуществляться будут. Вот только в аэропорту Казани еще больше усилят контроль за пассажирами - все из-за режима полной самоизоляции в Татарстане. У людей будут проверять температуру и брать анкетные данные.

Вместе с тем татарстанцев просят не ездить в Москву и Санкт-Петербург - там не самая благополучная обстановка с коронавирусом. В целом же всем, кто сейчас находится в другом городе или регионе, советуют вернуться домой и соблюдать режим полной самоизоляции в Татарстане. Он, по заверениям местных властей, продлится до тех пор, пока обстановка с коронавирусом в целом по России не стабилизируется.

«ОБРАЩАЮСЬ К КАЖДОМУ ИЗ ВАС – ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!»

После того, как режим полной изоляции в Татарстане был введен к жителям республики обратился президент региона Рустам Минниханов.

- Я понимаю, как сложно находиться в изоляции. Но сейчас всё только в наших руках. Правительство Татарстана, медики и я лично предпринимаем все необходимые действия, чтобы ситуация в республике находилась под контролем. Обращаюсь к каждому из вас – оставайтесь дома! – говорится в обращении президента республики.

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Во время полной самоизоляции в Татарстане выходить на улицу могут только сотрудники служб и предприятий, перечисленные в Указе Президента России Владимира Путина.

Речь идет, например, о предприятиях полного цикла, организациях здравоохранения, аптеках, продуктовых магазинах и учреждениях, которые должны обеспечивать жизнедеятельность населения.

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