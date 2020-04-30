В Казань вновь прилетят самолеты с туристами, которые застряли заграницей из-за коронавируса

На следующей неделе в международный аэропорт "Казань" прилетит сразу два самолета из заграницы. В них будут люди, которые застряли в Германии и Казахстане из-за коронавируса и, как следствие, отмены рейсов. Об этом сообщает Минсвязи России.

Так, 4 мая из Берлина в 12.10 (по местному времени) вылетит самолет, который сначала остановится в Казани, а после продолжит путь до Новосибирска.

А 5 мая уже из Нур-Султана в 14.40 (по местному времени) вылетит самолет, который будет придерживаться того же маршрута.

Сколько человек сойдет в Казани, пока неизвестно. Где именно они после будут находиться на самоизоляции также не уточняется.