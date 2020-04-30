2020-04-30T18:55:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Закончился двухнедельный карантин туристов, которые вернулись в Казань из Таиланда

Ни у кого из них коронавирус не был выявлен
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент в Татарстане выявлено 823 случая коронавируса, большинство из которых приходятся на Казань.На данный момент в Татарстане выявлено 823 случая коронавируса, большинство из которых приходятся на Казань.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Казани закончился двухнедельный карантин туристов, которые прилетели из Таиланда 16 апреля. Все это время они находились в санатории “Ливадия”. Ни у кого из изолированных коронавирус не был выявлен. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил замминистра здравоохранения Татарстана – начальник Управления здравоохранения Минздрава региона по Казани Владимир Жаворонков на заседании штаба по борьбе с COVID-19.

Напомним, 21 апреля, в Казань прилетели самолет из Антальи (Турция), а ночью 22 апреля из Гоа (Индия). Часть туристов были отправлены по домам, часть - расселены в санатории "Васильевский". А на следующей неделе в городе ожидаются еще два самолета из заграницы. Россиян вывезут из Берлина и Нур-Султана.

На данный момент в Татарстане выявлено 823 случая коронавируса, большинство из которых приходятся на Казань (337). На данный момент 88 зараженных в регионе выздоровели, один - 70-летний мужчина из Набережных Челнов - скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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