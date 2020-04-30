Самоизоляция в Татарстане: жители республики теперь могут бегать по утрам

В своем последнем обращении к гражданам Президент России Владимир Путин сообщил, что режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен до 11 мая. Однако власти региона могут вынести собственное решение по этому вопросу, опираясь на свою эпидобстановку.

Правительство Татарстана пока об официальном продлении самоизоляции в регионе не высказалось, но вводит все новые цифровые пропуска для выхода из дома. В прошлый раз людям разрешили ездить в парикмахерские, а в этот раз - заниматься спортом на свежем воздухе. Конечно, в одиночестве.

Для того, чтобы выйти из дома и направится, к примеру, на пробежку, нужно получить разрешение. В уже знакомой татарстанцам системе нужно ввести "Цель 12". На занятия спортом людям дается строго два часа в день - с 5.00 до 7.00. Места для этого дела не обговорены.