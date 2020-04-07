Самоизоляция в Татарстане: заработал сайт для оформления цифровых пропусков

7 Апр 2020 2020-04-07T11:03:27+03:00

Люди, зарегистрировавшиеся в системе ранее через смс, могут войти в свой личный кабинет через индивидуальный код. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ранее для выхода на улицу нужно было оформлять разрешение только через смс

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В Татарстане до сих пор режим полной самоизоляции. Люди могут выйти на улицу только в случае крайней необходимости или по специальным пропускам. Последние теперь можно оформить не только через смс, но и через сайт. Там для этого специально создан личный кабинет.

- Достаточно просто создать на сайте свой личный кабинет, указав паспортные данные и номер телефона. Граждане другой страны в качестве документа могут использовать вид на жительство, миграционную карту или визу. Жители республики, зарегистрировавшиеся в системе ранее через формат SMS, могут войти в свой личный кабинет через код, полученный ими в самом первом сообщении об успешном прохождении регистрации, - объясняют в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Отметим, сейчас в системе пропусков зарегистрированы более 457 тысяч человек. Им было выдано почти 810 тысяч смс-пропусков для выхода из дома. При этом половина кодов на выход запрашивается жителями Татарстана для выезда на дачу.

ИСТОЧНИК KP.RU