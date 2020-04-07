2020-04-07T11:03:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Татарстане: заработал сайт для оформления цифровых пропусков

Ранее для выхода на улицу нужно было оформлять разрешение только через смс
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Люди, зарегистрировавшиеся в системе ранее через смс, могут войти в свой личный кабинет через индивидуальный код.Люди, зарегистрировавшиеся в системе ранее через смс, могут войти в свой личный кабинет через индивидуальный код.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Татарстане до сих пор режим полной самоизоляции. Люди могут выйти на улицу только в случае крайней необходимости или по специальным пропускам. Последние теперь можно оформить не только через смс, но и через сайт. Там для этого специально создан личный кабинет.

- Достаточно просто создать на сайте свой личный кабинет, указав паспортные данные и номер телефона. Граждане другой страны в качестве документа могут использовать вид на жительство, миграционную карту или визу. Жители республики, зарегистрировавшиеся в системе ранее через формат SMS, могут войти в свой личный кабинет через код, полученный ими в самом первом сообщении об успешном прохождении регистрации, - объясняют в пресс-службе Минцифры Татарстана.

Отметим, сейчас в системе пропусков зарегистрированы более 457 тысяч человек. Им было выдано почти 810 тысяч смс-пропусков для выхода из дома. При этом половина кодов на выход запрашивается жителями Татарстана для выезда на дачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани пропал 39-летний Михаила Шибута, который нуждается в медпомощи
В Набережных Челнах на месяц ограничат движение по мосту через реку Кама
Росреестр Татарстана запустил «горячую линию» для тех, у кого приостановлена регистрация недвижимости
Самоизоляция в Татарстане: заработал сайт для оформления цифровых пропусков
В Татарстане разыскивают пропавшую женщину и двоих ее сыновей
В Татарстане нашли тело пропавшего Никиты Воронина
В Казани "пьяный" водитель без прав врезался в дерево
В Чувашии приставы закрыли автомойку "Нептун" на 27 суток
В Татарстане инспекторы ГИБДД помогли водителю заглохшей легковушки
В Казани задержали мужчину, зарезавшего свою мать
В Татарстане разыскивают двух пропавших рыбаков, ушедших на Каму еще 4 апреля
В Чувашии на карантин закрыли Урмарскую ЦРБ
В Казани ежедневно дезинфицируются 84% подъездов
В Чувашии медики "скорой" приняли роды у женщины по пути в роддом
В ульяновскую колонию телефоны пытались пронести в коробке конфет
В Татарстане сгорела мечеть, которая была закрыта из-за коронавируса