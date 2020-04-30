2020-04-30T18:49:18+03:00
Коронавирус Covid-19

По вопросам коронавируса татарстанцев будет консультировать робот Лилия

Она поможет получить разрешение для выхода из дома, расскажет о симптомах COVID-19 и правилах самоизоляции
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На “горячей линии” по цифровым пропускам в Татарстане заработал телефонный робот Лилия. Она поможет получить разрешение для выхода из дома, расскажет о симптомах коронавируса и правилах самоизоляции.

- Для того, чтобы получить консультацию у Лилии, нужно позвонить по телефону контакт-центра 8-800-250-90-33. После звонка запустится голосовое меню, состоящее из четырех пунктов. Нажав на кнопку 3, вы автоматически будете переведены на Лилию, - объясняют в Минцифре республики. - Лилия пока только учится. Но она очень способная. И список вопросов, на которые она сможет ответить, будет расширяться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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