Режим самоизоляции в Татарстана: на дачу можно ездить четыре раза в неделю

30 Апр 2020 2020-04-30T17:47:31+03:00

Речь идет о цели 6 - "выезд на дачу (загородный дом)/возвращение с дачи (загородного дома)" . Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Режим самоизоляции в Татарстане все-таки продлен. Однако послабления в нем уже видны. Речь идет о системе цифровых пропусков.

Так, с четверга, 30 апреля, жителям республики вновь разрешили использовать цель "выезд на дачу (загородный дом)/возвращение с дачи (загородного дома)" четыре раза в неделю. Так было изначально, но после, когда люди стали злоупотреблять возможностью, разрешенное число поездок на дачу сократилось.

Напомним, что ранее жителям Татарстана разрешили заниматься спортом на свежем воздухе. На это ежедневно выделяется два часа - с 5.00 до 7.00. Новая "цель" уже добавлена в систему цифровых пропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU