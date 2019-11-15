"Когда сын приехал, она была уже в коме": Больная раком мать-одиночка, искавшая приемную семью для своего ребенка, скончалась в казанском хосписе

Ночью с 14 на 15 ноября в казанском хосписе скончалась мать-одиночка Айгуль Фазыйлова, которая долгое время боролась с раком груди. За ее историей на протяжении всего 2019 года следила вся Россия. В январе Айгуль выступила на одном из федеральных каналов, где заявила, что ищет приемную семью для своего сына Амира. Тогда мальчику было 7 лет, и он ходил в детский сад. Отец ребенка исчез после того, как узнал, что его избранница беременна.

Последние 24 часа своей жизни Айгуль провела в коме. Об этом "Комсомолке" сообщил директор городского хосписа Владимир Вавилов. В себя Фазыйлова уже не приходила.

- Когда сын приехал, Айгуль была уже в коме. Она к нам поступила уже очень тяжелая. Первое время она хотя бы иногда вставала. А последние дни все время проводила в постели, - отметил Вавилов.

Айгуль боролась не столько ради себя, сколько ради ребенка

Айгуль активно занималась своей соцстраницей в Instagram. Там она часто рассказывала о своем самочувствии и планах на будущее. Несмотря на болезнь, которая то отступала, то обрушивалась на женщину с новой силой, Айгуль называла себя счастливым человеком.

- Все вокруг стало вкусным как последний кусочек пиццы. Рак и химиотерапия очень часто зовут к себе депрессию и одиночество. Но, благодаря Вам (подписчикам – Ред.) и Господу, у меня есть возможность идти к выздоровлению другой дорогой, улыбаясь тому, что делает больно и ни на мгновение не сомневаясь, ответить «да» на вопрос – «счастлива ли ты?». Жизнь продолжается и она прекрасна, - писала она тогда.

Несмотря на болезнь, Айгуль называла себя счастливым человеком

В одном из своих последних постов Айгуль, будучи почти прикованной к кровати, признавалась, что ей не хватает кислорода. Дышать ей помогали два аппарата. Изо дня в день женщина боролась с обмороками, судорогами и бесконечной болью. Но даже в такие моменты Айгуль улыбалась в прямом эфире и с гордостью рассказывала о том, что ее сын проводит с ней выходные и катает ее на инвалидном кресле по территории хосписа.

Айгуль активно вела свою соцстраницу, где рассказывала о своем самочувствии

Врачи с самого начала лишь разводили руками, признаваясь, что шансов выздороветь у женщины мало. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе советовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для своего сына Амира. Ведь метастазы стали выявляться по всему организму его пациентки и только росли.

Но ничто из этого не заставило Айгуль опустить руки. Она боролась до последнего. И не столько ради себя, сколько ради ребенка. Так, сначала она решала проблему с тем, как собрать мальчика в школу. Ведь ее пенсии не хватало на то, чтобы купить Амиру форму, книги и необходимую канцелярию. После Фазыйловой пришлось пройти очередной курс химиотерапии и тогда выяснилось, что ребенка некому водить на уроки. В обоих случаях матери-одиночке помогали неравнодушные россияне. Однако в ее жизни встречались не только хорошие люди.

Так, за пару дней до Дня знаний на сына Айгуль напали неизвестные, которые отняли у беззащитного ребенка пакет, в котором была новая одежда. Из-за плохого самочувствия Фазыйлова не стала обращаться в полицию, посчитав, что воры обязательно предстанут перед божьим судом.

Отец Амира пропал, когда узнал, что его избранница беременна

Информации о прощании с Айгуль и ее похоронах пока нет.Еще при жизни Айгуль опеку над Амиром разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной. Именно у нее жил мальчик, пока его мать последние месяцы проводила в хосписе.