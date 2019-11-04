“Дышу очень плохо, кислорода не хватает”: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова рассказала об обмороках и постоянных капельницах

Еще месяц назад больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйолова признавалась, что ей приходится передвигаться на инвалидном кресле. Причина была в одышке, отеках на ногах и животе, а также общей слабости. Сейчас же женщина сообщила, что вовсе не встает с кровати. Отеки стали меньше, но состояние здоровья становится только хуже.

- Состояние мое на данный момент не стабильное. Честно говоря, даже вставать с постели не могу. Не ем. Каждый день ставят капельницу, делают уколы. Были отеки, но сейчас их стало меньше - хоть это радует. На днях две ночи состояние мое было вообще плохое: эпилепсия и судороги были. Сознание теряла. Сейчас дышу очень плохо, кислорода не хватает. С двумя аппаратами дышу, - написала Айгуль на своей соцстранице.

После она сообщила своим подписчикам о нужде в моральной и материальной поддержке. Айгуль также в очередной раз поблагодарила всех, кто помогает ее семье.

Семья у Фазыйловой небольшая. Из самых близких - тетя Райхиля Зайнуллина и сын-первоклассник Амир. Отец мальчика исчез сразу после того, как узнал о том, что Айгуль беременна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/687077" frameborder="0"></iframe> «Ищу маму для сына».Помните смертельно больную мать-одиночку из Татарстана, которая искала приёмную семью для своего единственного сына? Всё, вопрос решён.

Сейчас Амир учится в первом классе, а выходные проводит в хосписе, где уже больше двух месяцев находится его мать.

Фото: instagram.com/aafazylova

Фазыйлова борется со страшным диагнозом - рак груди. Сейчас метастазы появились и в головном мозге женщины.

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Фото: instagram.com/aafazylova

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для своего сына Амира. И это при том, что в случае смерти матери опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете.

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