“Пожалуйста, помогите”: больная раком мать-одиночка из Казани рассказала, что ее сына-первоклассника некому водить в школу

Ухудшение здоровья больной раком матери-одиночки из Казани Айгуль Фазыйловой привело к тому, что 5 сентября женщина ложится в больницу. Там она пройдет курс химиотерапии. Однако беспокоит ее сейчас не столько свое будущее, сколько тот факт, что ее семилетний сын Амир должен пойти в первый класс.

Так, ранее Айгуль признавалась в том, что ее пенсии не хватает на покупку учебников, формы и канцелярии для Амира. Тогда люди помогли ей и собрали мальчика в школу своими силами. Теперь же в небольшой семье Фазыйловых новая проблема - Амира некому водить в школу и забирать после уроков.

Фото: instagram.com/aafazylova

- Возникла большая проблема по поводу того, как отводить и забирать Амира со школы. У меня состояние ухудшилась. 5 сентября я ложусь в больницу на химиотерапию. Сама и после больницы не смогу отводить и забирать. Ищем няню или сопровождающего. По объявлению смотрели цены - дорогие. У вас может есть знакомые, кто не работает и может помочь? Амира нужно отводить в школу к 8 и забирать в 11.00. Суббота и воскресенье выходные! Пожалуйста, помогите, - написала Айгуль на своей соцстранице.

После она отметила, что забирать мальчика нужно будет с проспекта Амирхана или с улицы Четаева (в зависимости от самочувствия Айгуль). Школа же находится на улице Абдуллы Бичурина.

Фазыйлова не ищет волонтеров, она готова платить сопровождающему. Однако подписчики женщины в комментариях уже предложили ей материальную помощь. А некоторые и вовсе согласились отводить Амира бесплатно.

- Если не найдете сопровождающего - напишите. Поможем всем миром денежкой на дорогую няню.

- Я бы могла ходить с ним бесплатно. Я всю жизнь там живу! И училась в школе через дорогу.

Фото: instagram.com/aafazylova

Напомним, именно беспокойство за будущее сына заставило всю Россию говорить об истории Айгуль Фазыйловой. В начале 2019 года она на федеральном канале объявила, что ищет для Амира приемную семью, которая бы взяла на себя ответственность за воспитание мальчика после ее смерти. Когда история получила общественный резонанс, опеку над Амиром разрешили взять 67-летней тете Айгуль - Рахиле Зайнуллиной.

Фото: instagram.com/aafazylova

Отец мальчика пропал сразу после того, как узнал, что его избранница беременна. Уже после рождения ребенка Айгуль узнала о своем страшном диагнозе – рак груди. Сейчас же метастазы появились и в головном мозге женщины.

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что, несмотря на успешную операцию и новый этап лечения, метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына.

Несмотря на все трудности, Айгуль продолжает посвящать все свободное время сыну. Она даже свозила его в Адлер на майские каникулы. Эта поездка, правда, не обошлась без последствий для организма больной женщины. После отдыха на ее ноге образовалась шишка. Причина того – уколы, которые ей приходилось делать себе самостоятельно.

Фото: instagram.com/aafazylova

Отметим, что именно Амир является одной из причин, по которой Айгуль продолжает называть себя по-настоящему счастливой женщиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

“Вот такое чудо”: больная раком мать-одиночка из Казани рассказала о прибавлении в семье

В народе часто говорят, что кошки лечат. Возможно именно этот стереотип сподвиг больную раком мать-одиночку из Казани Айгуль Фазыйлову завести котенка (подробности)