«Я еле передвигаюсь, постоянно лежу»: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова рассказала о побочных эффектах химиотерапии

Совсем недавно у больной раком жительницы Казани Айгуль Фазыйловой закончился очередной курс химиотерапии. И если до этого побочных эффектов после этой процедуры женщина не замечала, то сейчас, по ее словам, они свалились на нее разом, буквально приковав к постели.

- 7 дней я пропила химию, во время этого не было побочных эффектов, но сейчас они начали появляться. У меня на левой стороне появились отеки сильные, я еле передвигаюсь сейчас, постоянно лежу. Одышка очень сильная. И также живот надулся. Пока вот назначили новые препараты, таблетки, уколы и систему. Надеюсь, поможет, - пишет Айгуль на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/aafazylova

«МЕНЯ КАТАЮТ НА КОЛЯСКЕ. ДО ЧЕГО ДОКАТИЛАСЬ»

В одном из своих прямых эфиров в Instagram женщина призналась, что ее на коляске вывозит погулять ее 8-летний сын Амир, который спешит к матери после уроков, а также проводит с ней выходные.

- Отдышка очень сильная. Из-за нее и ходить не могу, честно говоря. Меня катают на коляске. До чего докатилась. Первое время, конечно было тяжело, плакала, руки сами по себе опускались. Но сейчас я набралась сил ради сына своего. Он уже такой большой, заботиться обо мне, - говорит Айгуль.

Кроме всего прочего Фазыйлова призналась в том, что у нее появились проблемы с желудком.

- В процессе лечения я потеряла очень много белков. После я начала отекать и у меня начались боли в животе, с кишками немного проблема образовалась. Проходили обследование, и оно показало, что у меня в желудке еда остается и не может перевариться. Из-за этого у меня и судороги, и боли, - рассказывает Фазыйлова.

Айгуль отметила, что в хосписе ей начали готовить еду с повышенным количеством белка. В частности, она питается мясом. Однако аппетита у нее нет. А за несколько часов до прямого эфира у нее и вовсе был приступ.

- Я поела маленький кусочек булочки после четырех часов. И оказалось, что это очень опасно. Не знаю, что произошло, - признается женщина.

«ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»

Говоря о прогнозах врачей, Фазыйлова вспомнила слова своей тети, которая встречалась с медиками.

- У меня тетя приходила сюда, она заходила к врачу, после я у нее спросила, мол, что он говорит. Не знаю, правду она мне ответила или нет, но она сказала, что врачи считают, что у меня очень сильное и здоровое сердце. Хорошо и то, что я молодая и сама себя поддерживаю, - рассказала Айгуль.

Фото: instagram.com/aafazylova

Напомним, Айгуль борется со страшным диагнозом - рак груди. Сейчас метастазы появились и в головном мозге женщины.

В апреле Айгуль провели магнитно-резонансную и компьютерную томографии. Согласно их результатам, в головном мозге, в правом полушарии мозжечка и левой лобной доли Фазыйловой метастазы выросли на 1, 3 и 4 миллиметров соответственно. Также в правой верхнечелюстной пазухе появилась киста 25x15 миллиметров. Врачи выявили множественное очаговое поражение костей и новые очаги в видимых отделах костей таза.

Врачи лишь разводят руками - шансов выздороветь у женщины нет. А директор городского хосписа Владимир Вавилов и вовсе отмечает, что метастазы пошли по всему организму его пациентки. Он даже посоветовал Айгуль завершить все земные дела и все-таки возобновить поиски приемной семьи для сына. И это при том, что в случае смерти матери опеку над мальчиком разрешили взять 67-летней тете Айгуль – Рахиле Зайнуллиной. Отец же Амира исчез сразу после того, как узнал, что его избранница беременна.

Фото: instagram.com/aafazylova

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Целую неделю лежала дома с приступами»: больная раком мать-одиночка из Казани Айгуль Фазыйлова вновь оказалась в хосписе

Женщине, которая искала для своего сына приемную семью, назначили новый курс химиотерапии (подробности)

«Возле сердца у меня собралась жидкость»: больная раком мать-одиночка из Казани призналась, что ей становится только хуже

21 августа, Айгуль рассказала, что из правого легкого врачи выкачали более литра жидкости (подробности)

«Прошу вас, помолитесь за меня. Мне страшно!!!»: состояние больной раком матери-одиночки из Казани Айгуль Фазыйловой ухудшилось

5 сентября, она снова начала курс химической терапии, а на следующий же день ей сделали компьютерную томографию и рентген. Все указало на то, что у матери-одиночки снова проблемы с легкими. Ей сделали экстренную откачку воздуха и жидкости из легких (подробности)